La sénatrice démocrate de Californie, Dianne Feinstein, s’éteint à l’âge de 90 ans

WASHINGTON — La sénatrice américaine de Californie, Dianne Feinstein, une démocrate centriste qui a été élue au Sénat en 1992 lors de «l’Année de la femme» est décédée à l’âge de 90 ans.

Mme Feinstein a brisé des plafonds de verre en matière d’égalité des sexes tout au long de sa longue carrière dans la politique locale et nationale. Vendredi, trois personnes proches du dossier ont confirmé sa mort à l’Associated Press.

Mme Feinstein, la plus ancienne sénatrice américaine en fonction, était une ardente défenseure des priorités libérales importantes pour son État – notamment la protection de l’environnement, les droits en matière de santé reproductive et le contrôle des armes à feu – mais elle était également connue comme une législatrice pragmatique qui tendait la main aux républicains et recherchait un terrain d’entente.

Elle a été élue comme conseillère à San Francisco en 1969 et est devenue la première femme à diriger la ville en 1978, la même année où le maire George Moscone a été abattu aux côtés du conseiller Harvey Milk à l’hôtel de ville par Dan White, un ancien superviseur mécontent. Mme Feinstein a trouvé le corps de M. Milk.

Après la mort de M. Moscone, Feinstein est devenue la première mairesse de San Francisco. Au Sénat, elle a été l’une des deux premières femmes sénatrices de Californie, la première femme à diriger la commission sénatoriale du renseignement et la première femme à occuper le poste de plus haute démocrate de la commission judiciaire.

Même si Mme Feinstein n’a pas toujours été appréciée du mouvement féministe, ses expériences ont influencé sa vision au cours de ses cinq décennies de carrière politique.