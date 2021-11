La sénatrice Denise Batters est expulsée du caucus du Parti conservateur

OTTAWA — Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Erin O’Toole a indiqué mardi soir que la sénatrice Denise Batters «a été expulsée du caucus national conservateur.»

La sénatrice conservatrice avait lancé une pétition pour soumettre dans les six mois Erin O’Toole à un vote de confiance des militants, car selon elle, ce chef ne pouvait pas mener le Parti conservateur à la victoire aux prochaines élections.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, Erin O’Toole a écrit qu’il ne va «pas tolérer qu’une personne discrédite clairement et méprise les efforts déployés par tout le caucus conservateur, qui demande des comptes au gouvernement corrompu et catastrophique de Justin Trudeau.»

Le chef du PCC a ajouté: « les Canadiens ont élu les conservateurs pour qu’ils demandent des comptes à Justin Trudeau pour sa mauvaise gestion économique, et pour qu’ils se battent contre la crise du coût de la vie, la hausse en flèche de l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement qui nuisent aux entreprises. C’est ce que nous faisons en tant qu’équipe. »

Dans une vidéo accompagnant la pétition en ligne, la sénatrice Batters avait lancé une attaque frontale contre son ex-chef:

«Cette campagne n’a pas été perdue à cause des erreurs ou de l’inexpérience de M. O’Toole», mais plutôt «à cause de ce que les électeurs canadiens perçoivent comme son principal défaut, soit qu’il n’est pas digne de confiance. Vous ne pouvez pas vous remettre de ça.»

Mme Batters, qui avait appuyé Andrew Scheer lors de la course à la direction du parti en 2017 et Peter MacKay lors de la suivante, estime qu’un fossé se creuse au sein du parti.

La sénatrice a déclaré qu’il était impossible, au cours de la dernière campagne électorale, de distinguer Erin O’Toole de Justin Trudeau, alors qu’il avait été élu chef des conservateurs un an plus tôt en se proclamant «un vrai bleu».

Dans une série de gazouillis sur Twitter, la députée conservatrice Michelle Rempel Garner avait rapidement exhorté Mme Batters à retirer la pétition et à s’exprimer à l’intérieur du caucus. Selon la députée, les libéraux ont ouvert le champagne et trinquent en l’honneur de la sénatrice.

Un référendum des membres du Parti conservateur peut être initié par une pétition soumise au Conseil national. Elle doit rassembler les signatures d’au moins 5 % des militants conservateurs dans cinq provinces.

Le conseil est responsable de la tenue d’un référendum dans les 120 jours suivant la réception d’une pétition valide.