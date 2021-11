La sénatrice Forest-Niesing explique pourquoi elle a eu la COVID-19 malgré le vaccin

OTTAWA — La sénatrice franco-ontarienne Josée Forest-Niesing, qui avait annoncé son diagnostic de COVID-19 le 22 octobre dernier, est sortie de l’hôpital dimanche et poursuit sa convalescence chez elle.

Mardi, la sénatrice a voulu expliquer pourquoi, malgré son vaccin, elle a attrapé le virus qui a conduit à une hospitalisation d’un mois.

La sénatrice annonce ainsi publiquement qu’elle a «une condition auto-immunitaire affectant ses poumons depuis plus de 15 ans».

Elle tenait à en parler afin d’éclaircir «les faits se rapportant à sa vaccination». Elle se dit persuadée que son combat contre la maladie aurait été «bien différent» si elle n’avait pas été vaccinée.

«La sénatrice se situe dans la population vulnérable face à la pandémie à cause d’une condition préexistante. Elle s’est donc fait administrer les deux doses vaccinales le plus rapidement possible, mais elle avait été bien avertie qu’en raison de sa condition de santé, l’efficacité du vaccin serait réduite et qu’elle aurait à prendre plus de précautions. Malgré sa vigilance à cet égard, elle a été victime du virus», détaille-t-on dans un communiqué publié par son bureau, mardi.

Le communiqué remercie ceux qui lui ont offert leurs voeux. «Cette vague d’encouragement lui a procuré l’énergie nécessaire pour faire face à cet énorme défi de santé», écrit-on.

Mme Forest-Niesing est membre du Groupe des sénateurs indépendants. Elle a 56 ans. Elle vit à Sudbury. Elle a été nommée au Sénat en 2018, par Justin Trudeau.