La situation «déchirante» au Madagascar est le résultat du changement climatique

ROME — La nation insulaire de Madagascar, frappée par la sécheresse, représente un «signal d’alarme» sur ce à quoi le monde peut s’attendre dans les années à venir en raison du changement climatique, a déclaré mardi le chef de l’agence d’aide alimentaire des Nations unies.

David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), a déclaré à l’Associated Press dans une entrevue que la situation dans le sud du pays de l’océan Indien est «le début de ce à quoi nous pouvons nous attendre» à mesure que les effets du réchauffement climatique deviennent plus prononcés.

«La situation à Madagascar est déchirante», a déclaré David Beasley, faisant référence à sa récente visite là-bas. «C’est tout simplement désespérant», avec des gens réduits à vendre leurs casseroles et leurs poêles pour essayer d’acheter de la nourriture, a-t-il déclaré.

Quelque 38 millions de personnes dans le monde ont été déplacées l’année dernière à cause du changement climatique, les laissant vulnérables à la faim, selon David Beasley. Dans le pire des cas, ce nombre pourrait atteindre 216 millions de personnes déplacées en raison du changement climatique d’ici 2050.

L’année 2050 est le moment que de nombreux pays industrialisés – mais pas la Chine, la Russie ou l’Inde – ont établi pour un objectif d’atteinte de la neutralité carbone, c’est-à-dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre au point où elles peuvent être absorbées et atteindre des émissions nettes nulles dans l’atmosphère.

Lorsque David Beasley, un ancien gouverneur de Caroline du Sud, a pris la tête du Programme alimentaire mondial en 2017, la principale raison pour laquelle les gens étaient au bord de la famine était les conflits causés par l’homme, suivis du changement climatique, a-t-il déclaré.

Mais depuis lors, le changement climatique a éclipsé les conflits en tant que principal moteur du déplacement des personnes, laissant ces réfugiés dans le désarroi à la recherche de leur prochain repas. L’année dernière, environ 38 millions de personnes ont été déplacées «strictement à cause des changements climatiques», a déclaré David Beasley.

«J’aimerais penser qu’il s’agit du pire des scénarios – 216 millions de personnes d’ici 2050 qui migreront ou seront déplacées à cause du changement climatique», a-t-il déclaré.

Selon les chiffres actualisés du PAM publiés mardi, près de 30 000 personnes à Madagascar seront à un pas de la famine d’ici la fin de l’année, et environ 1,1 million souffrent déjà gravement de faim. L’île est aux prises avec des températures exceptionnellement chaudes, la sécheresse et les tempêtes de sable.

Les récoltes se font rares. Des gens se sont mis à manger des feuilles de cactus, qui sont généralement utilisées pour nourrir le bétail, a déclaré Programme alimentaire mondial.

«Pour moi, Madagascar est un signal d’alarme pour le reste du monde sur ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir dans d’autres nations», a déclaré David Beasley.

«Madagascar n’est pas un incident isolé», a-t-il déclaré. « Le monde doit se tourner vers Madagascar pour voir ce qui nous attend et (vers) de nombreux autres pays à travers le monde. »

Le Programme alimentaire mondial a fourni à près de 700 000 personnes sur l’île de la nourriture et des produits nutritionnels supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants.

En Éthiopie, en revanche, la famine est causée par l’homme, provoquée par les conflits.

Le Programme alimentaire mondial estime que 5,2 millions de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence dans le Tigré, la région septentrionale de l’Éthiopie. Des responsables des Nations unies ont averti ces dernières semaines que plus de 400 000 personnes pourraient être menacées de famine et de mort si l’aide humanitaire n’est pas livrée rapidement, mais pratiquement aucune aide ne peut parvenir à ceux qui ont désespérément besoin de manger.

Les forces du Tigré disent qu’elles font pression sur le gouvernement éthiopien pour qu’il lève un blocus de plusieurs mois sur leur région d’environ 6 millions d’habitants, où les services de base ont été coupés et l’aide alimentaire et médicale humanitaire refusée.

David Beasley a indiqué que le PAM a «envoyé un message à toutes les parties, y compris au gouvernement éthiopien, aux dirigeants, indiquant qu’il s’agit d’une crise» nécessitant un accès immédiat à l’aide alimentaire. Mais « nous n’avançons pas », a-t-il déclaré.

«Nous ne sommes pas en mesure d’envoyer des camions d’aide alimentaire ou d’obtenir du carburant. Nous ne sommes même pas en mesure de fournir l’argent aux personnes que nous devons payer», a déclaré David Beasley à l’AP.

En conséquence, les habitants du Tigré «risquent de mourir à un nombre sans précédent, et nous ne pouvons pas obtenir l’accès dont nous avons besoin », a-t-il déclaré. «C’est une honte.»

Il a déclaré que le PAM devrait envoyer 30 camions par jour chargés de nourriture, et 70 autres pleins de médicaments et d’autres aides humanitaires. «Nous n’atteignons même pas 10 % des camions nécessaires», a déclaré le directeur de l’agence.

Pour de nombreux habitants du Tigré, a déclaré David Beasley, il s’agit de « mourir ou de migrer ».

Paradoxalement, les nouveaux dirigeants talibans afghans ont autorisé le PAM à accéder aux centres de distribution de nourriture et aux écoles où de nombreux enseignants ne sont pas payés, et ont protégé les entrepôts du PAM, dans un contexte où les donateurs internationaux n’ont pas fourni de financement suffisant, a indiqué David Beasley.

«Vous rencontrez le problème des donateurs qui ne veulent pas être perçus comme aidant, encourageant ou soutenant les talibans», a-t-il souligné.

En Afghanistan, 22,8 millions de personnes – la moitié de la population – sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, ou « marchent vers la famine », comme l’a expliqué David Beasley.

Les conflits et la sécheresse se sont combinés pour créer une crise alimentaire dans cette nation appauvrie.

La situation désastreuse deviendra encore plus critique à partir de janvier, lorsque les stocks alimentaires du PAM pour l’Afghanistan s’épuiseront, si davantage de donateurs ne se signalent pas.

«Le prix est de 230 millions de dollars par mois pour les nourrir» avec seulement des rations partielles, a déclaré David Beasley, en ajoutant «qu’il y a 8,7 millions de personnes en Afghanistan qui frappent à la porte de la famine».

L’agence des Nations unies a reçu le prix Nobel de la paix l’année dernière.