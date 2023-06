La situation des incendies s’améliore au Canada, mais les risques demeurent

OTTAWA — Plus de 200 feux de forêt n’étaient toujours pas maîtrisés au Canada en date de lundi matin, alors que la saison record des incendies au pays continue de consumer des milliers de kilomètres carrés chaque jour.

La pluie a contribué à améliorer la situation dans certaines parties de l’Alberta et du Québec au cours de la fin de semaine, mais le risque d’incendie demeure élevé dans la majeure partie du pays.

Lundi matin, 420 incendies faisaient rage dans neuf provinces et deux territoires, et 207 d’entre eux sont toujours considérés comme non maîtrisés.

Plus de 58 000 kilomètres carrés ont brûlé jusqu’à présent cette année au Canada, soit une superficie presque deux fois plus grande que l’île de Vancouver.

Environnement Canada affirme que la qualité de l’air est bonne dans la plupart des régions, bien que des secteurs à risque modéré subsistent à Edmonton et à Toronto, ainsi que dans certaines parties du nord-est de la Colombie-Britannique.

L’incendie de Donnie Creek, au nord de Fort St. John, en Colombie-Britannique, est maintenant le plus important incendie que la province ait jamais enregistré — et il continue de brûler plus d’un mois après son déclenchement.