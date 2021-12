«La situation est critique», dit Legault: 2736 nouveaux cas au Québec

MONTRÉAL — «La situation est critique», a écrit jeudi matin le premier ministre François Legault dans un message publié sur Twitter. Il annonce que des mesures importantes seront dévoilées ce soir alors que le nouveau bilan fait état de 2736 nouveaux cas de COVID-19 au Québec.

Une conférence de presse du premier ministre du Québec, accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, aura lieu à Montréal, sur le coup de 18 h 00, a fait savoir M. Legault. Dans son message en ligne, il dit que «des mesures importantes» seront prises «en raison de l’augmentation des cas de COVID et du nouveau variant Omicron».

En plus de 2736 nouvelles infections, on rapporte une hausse de quatre hospitalisations pour un total de 305 patients atteints de la COVID-19. Dans le détail, ce sont 34 nouveaux patients qui ont été admis à l’hôpital, mais 38 en sont sortis. On recense 63 patients dans une unité de soins intensifs.

On déplore également cinq décès additionnels.

En ce qui concerne la campagne de vaccination, Québec signale que 52 143 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures et que 2427 doses inoculées avant le 15 décembre ont été ajoutées au bilan.