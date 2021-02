La situation sanitaire stagne au Québec: 858 nouveaux cas et 13 décès

MONTRÉAL — La situation de la COVID-19 tend à stagner au Québec à quelques jours du début de la semaine de relâche.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, 858 nouveaux cas ont été enregistrés sur le territoire québécois. Toutefois, le nombre de cas actifs a grimpé à 7973. Le nombre de cas s’élève désormais à 287 003.

Les autorités ont aussi déploré 13 décès liés à la COVID-19, dont cinq au cours des 24 dernières heures. Le bilan des victimes s’établit à 10 385.

La situation continue de s’améliorer dans les hôpitaux où on signale 21 patient de moins que la veille à 599. On recense 112 patients aux soins intensifs, soit sept de moins que lors du dernier bilan.

Dans son message hebdomadaire sur Facebook, le premier ministre François Legault a déclaré ne s’être pas senti «aussi optimiste» depuis longtemps.

Il a toutefois souligné que les prochaines semaines seront critiques à cause de la semaine de relâche et des nouveaux variants, en particulier le britannique. «J’espère que les Québécois vont éviter les rassemblements privés, le temps qu’on vaccine le plus de monde possible», a-t-il écrit.

Trente-quatre cas de variants ont été confirmés au Québec, dont 30 de la seule souche britannique. Le nombre de cas présomptifs faisant l’objet d’un criblage s’élève à 984, selon l’Institut national de la santé publique.

Trois régions comptent plus de 100 nouveaux cas: l’île de Montréal (352), la Montérégie (127) et Laval (102).

Les autorités signalent 86 cas supplémentaires dans Lanaudière, 68 dans les Laurentides, 36 dans la Capitale-Nationale, 24 en Mauricie-Centre-du-Québec, 21 en Estrie et seulement un en Chaudière-Appalaches.

L’Outaouais, pourtant situé en zone orange, enregistre 31 nouveaux cas. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine n’en rapportent aucun.

Le nombre de prélèvements effectués jeudi est de 28 226 tandis que 31 165 analyses ont été réalisées.

La campagne de vaccination s’est poursuivie puisque 15 902 doses ont été administrées pour un total de 418 399 doses. Selon les données ministérielles, c’est 4,3 % de la population qui a été vaccinée.