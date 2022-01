La situation semble continuer de s’améliorer dans les hôpitaux ontariens.

L’Ontario rapporte dimanche 3019 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 587 patients en soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse de 420 du nombre des hospitalisations et de dix du nombre de patients aux soins intensifs par rapport à la veille.

Les autorités recensaient 358 patients nécessitant un respirateur, 28 de moins que samedi.

Toutefois, le ministère rappelle qu’un certain nombre d’établissements ne mettent pas à jour leurs données pendant le week-end.

Les autorités ont aussi déploré 55 décès, ce qui porte le bilan des victimes à 11 412 depuis le début de la pandémie.

Il y a eu 3960 nouveaux cas de COVID-19 signalés, mais le nombre réel est probablement plus élevé en raison d’une politique de dépistage restreinte, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Environ 89 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et environ 84% en ont reçu deux.

Le nombre d’Ontariens ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus de 6,35 millions.

Tout comme le Québec, l’Ontario assouplit certaines de ses mesures mises en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

La province augmentera la taille des rassemblements privés et autorisera la réouverture partielle des restaurants, des gymnases et les cinémas. L’objectif espéré est de lever toutes les contraintes sanitaires d’ici la mi-mars, si tout va bien.

En attendant, à compter du 31 janvier, les salles à manger des restaurants, les centres de conditionnement physique, les cinémas, les musées et les zoos – qui sont fermés depuis le début du mois – pourront rouvrir à 50 % de leur capacité d’accueil.

Les zones réservées aux spectateurs dans les amphithéâtres sportifs, les salles de spectacles et les théâtres pourront fonctionner à la moitié de leur capacité, jusqu’à un maximum de 500 spectateurs. De plus, la taille autorisée des rassemblements privés sera augmentée à 10 personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur — comparativement à cinq personnes à l’intérieur et dix à l’extérieur depuis le 5 janvier.