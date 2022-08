La Société canadienne du sang envisage les dons rémunérés de plasma

La Société canadienne du sang indique être en pourparlers avec des entreprises qui paient les donneurs de plasma, car elle fait face à une diminution des dons.

L’agence de collecte de sang a publié vendredi une déclaration indiquant avoir «entamé des discussions avec les gouvernements et les fabricants de produits plasmatiques afin de trouver une solution pour arriver à une autosuffisance en plasma d’un minimum de 50 %, le plus vite possible».

La Société canadienne du sang a déjà averti que laisser les entreprises échanger de l’argent contre du plasma — une pratique interdite en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec — pourrait détourner les donneurs du don volontaire.

L’agence a lancé un appel plus tôt cette semaine pour que les donateurs prennent et respectent les rendez-vous, notant que les collectes ont diminué depuis le 1er juillet malgré un besoin constant de plasma pour les transfusions en chirurgie, les patients atteints de cancer et les victimes d’accidents.

Le plasma est nécessaire à la fabrication des immunoglobulines, dont ont besoin un grand nombre de patients, notamment ceux souffrant d’un déficit immunitaire.

L’organisation affirme que le nombre de personnes qui donnent du sang a régulièrement chuté de 31 000 pendant la pandémie de COVID-19, la laissant avec la plus petite base de donneurs en une décennie.

L’agence a ouvert cinq nouveaux centres de donneurs de plasma au cours des dernières années, et six autres sont prévus d’ici 2024 dans le but de tirer 25 % de son approvisionnement de donneurs canadiens, «mais cela ne suffira pas et nous devons envisager d’autres moyens d’attendre notre objectif», soit atteindre le seuil de 50 %, y compris en explorant la possibilité de travailler avec des partenaires privés.