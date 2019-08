La Société de transport de Laval dévoile son premier autobus électrique

La Société de transport de Laval (STL) a dévoilé jeudi matin le premier autobus de la ligne 100 pour cent électrique à recharge lente qui sera mise en service à Laval l’an prochain, espère-t-on.

Cette ligne sera composée de 10 autobus électriques de 40 pieds d’une autonomie de 250 kilomètres acquis dans le cadre d’un contrat de production d’autobus électriques, en collaboration avec l’Association du transport urbain du Québec.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, la députée de Vimy, Eva Nassif et le maire de Laval Marc Demers étaient présents lors du dévoilement de l’autobus.

Dans un communiqué publié par la STL, le maire de Laval a souligné que l’achat de ces véhicules s’inscrit dans la lutte aux changements climatiques:

« Grâce à la volonté de la STL d’être toujours plus innovante, nous accueillons aujourd’hui le premier véhicule 100 % électrique qui préviendra l’émission de 70 à 80 tonnes de GES annuellement. Cet engin avant-gardiste contribuera, d’une part, à améliorer l’environnement et, d’autre part, à rendre l’expérience des usagers plus agréable étant donné qu’il est silencieux. L’autobus électrique s’inscrit clairement dans nos visées d’avenir! », a soutenu Marc Demers.

La Société de transport de Montréal (STM) s’est jointe à l’appel d’offres pour commander 30 de ces autobus.

La STM vise un objectif zéro émission en 2040 pour ses bus.

« J’espère que cette initiative suscitera un effet d’entraînement auprès des autres sociétés de transport au Québec. », a déclaré le ministre des Transports François Bonnardel, par voie de communiqué.