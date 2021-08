La Société médicale du Nouveau-Brunswick demande un investissement en soins de santé

FREDERICTON — La Société médicale du Nouveau-Brunswick demande au gouvernement provincial d’investir plus d’argent dans les soins de santé afin d’améliorer l’accessibilité aux soins pour les Néo-Brunswickois.

Le groupe, qui représente plus de 2000 médecins en exercice, futurs médecins et retraités de la province, fait 57 recommandations au gouvernement provincial sur des façons d’améliorer le système de santé.

Il a publié la liste lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi en réponse à un document de discussion publié par la province en janvier, qui était une première étape dans les efforts du gouvernement pour élaborer un nouveau plan de soins de santé pour le Nouveau-Brunswick.

Les recommandations du rapport des médecins comprennent la réduction de la pauvreté, le réalignement des ressources et une plus grande utilisation de la technologie dans le système de santé tendu de la province.

L’organisation est consciente que les changements entraîneront des coûts et demande une augmentation du budget de la santé de 6 % par an au cours des cinq prochaines années pour financer de nouvelles initiatives. Elle dit que les ressources financières sont nécessaires pour commencer à recruter des médecins et raccourcir les listes d’attente.

«Si nous devions mettre la priorité en un mot, ce serait l’accessibilité, a déclaré le président de la société, le Dr Jeff Steeves. Nous avons actuellement 40 000 Néo-Brunswickois sur la liste Accès Patient. Leur donner accès aux soins de santé doit être la priorité numéro un.»

Les recommandations sur l’accessibilité comprennent un appel à l’augmentation des offres de soins après les heures normales afin de permettre à plus de patients d’être vus dans le système.

La Société médicale affirme que les problèmes s’accumulent depuis des années : les Néo-Brunswickois n’ont jamais été en aussi mauvaise santé, il y a une pénurie de professionnels de la santé et les temps d’attente pour les chirurgies sont parmi les plus élevés au Canada.

«Cette province a l’un des plus bas niveaux de dépenses par habitant (en santé) au pays, a déclaré le Dr Steeves. Lorsque les dépenses de santé dans les autres provinces ont augmenté de 5 à 7 % au cours des 10 dernières années, le Nouveau-Brunswick était plus près du 2 %.»

Le Dr Steeves n’avait pas le coût de toutes ces recommandations, mais il a noté que l’argent serait bien dépensé compte tenu de l’inquiétude croissante du public concernant les difficultés du système de santé.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement progressiste-conservateur récemment élu a promis 430 millions $ en nouvelles dépenses au cours de la première année de son mandat pour régler des problèmes similaires dans son système de santé. Le parti a répété à maintes reprises pendant la campagne que seule une importante injection d’argent pourrait réparer le système de la province.

Le Dr Steeves a déclaré que bien que l’accessibilité soit la priorité absolue, toutes les recommandations sont importantes.

«Si nous voulons faire avancer ce système pour continuer ce que nous avons, améliorer ce que nous voulons et nous développer dans de nouveaux domaines, alors chacune de celles-ci est une suggestion assez importante pour le gouvernement», a-t-il déclaré.

Le groupe affirme également que le passage aux soins virtuels pendant la pandémie de COVID-19 a été efficace et devrait être maintenu en permanence.

Le Dr Steeves a dit que les recommandations avaient été présentées au gouvernement provincial en avril.

Une porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le ministère était au courant des recommandations et remerciait la Société médicale du Nouveau-Brunswick pour son rapport.

«Le gouvernement provincial sait que le système de santé a besoin d’améliorations, et c’est pourquoi il s’est manifesté plus tôt cette année pour entendre ce que les gens avaient à dire sur le système», a affirmé Gail Harding dans un courriel mercredi après-midi.

«Les recommandations de la Société médicale, ainsi que les nombreuses (propositions) d’autres fournisseurs de soins de santé et de citoyens, sont en cours d’examen afin d’élaborer un plan de santé provincial quinquennal.»