La SOPFEU annonce l’envoi de 22 autres pompiers québécois en Australie

QUÉBEC — La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) annonce l’envoi en Australie d’une autre cohorte de 22 pompiers afin de combattre les immenses feux qui ravagent la forêt australienne depuis le mois de septembre dernier.

Une section de 20 pompiers forestiers, un représentant d’agence et un spécialiste en gestion des feux de forêt se joindront aux prochains déploiements de ressources canadiennes coordonnés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Les équipes canadiennes quitteront Vancouver à destination de l’Australie ce jeudi.

Depuis le 3 décembre dernier, le Canada a déployé en Australie près de 238 ressources. Les nouveaux déploiements, d’une durée de 31 jours, permettront d’envoyer une soixantaine de personnes supplémentaires pour répondre aux besoins exprimés par l’État de Victoria.

Afin de combler cette mission, la SOPFEU a procédé à un rappel au travail de pompiers forestiers.

Il y a deux semaines, les feux de forêt en Australie avaient détruit plus de 2000 résidences et rasé plus de 10,5 millions d’hectares, principalement dans l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud.