La source d’un déversement de pétrole dans le golfe du Mexique identifiée

WASHINGTON — Des plongeurs ont identifié la source apparente d’un déversement de pétrole en cours dans le golfe du Mexique, après le passage de l’ouragan Ida. Il s’agit d’un pipeline de moins d’un mètre de diamètre brisé et déplacé d’une tranchée au fond de l’océan.

Talos Energy, la société basée à Houston qui débourse actuellement pour le nettoyage, a déclaré dans un communiqué publié dimanche soir que le pipeline en cause ne leur appartenait pas.

La société a mentionné qu’elle travaillait avec la Garde côtière américaine et d’autres agences étatiques et fédérales pour coordonner l’intervention et identifier le propriétaire du pipeline.

Dans le secteur, deux autres pipelines de quatre pouces ont également été identifiés comme étant ouverts et paraissant abandonnés. La déclaration de la société n’indiquait pas clairement si du pétrole fuyait des deux plus petits pipelines. Cependant, des images satellites examinées par l’Associated Press (AP) samedi semblaient montrer au moins trois nappes différentes dans la même zone; la plus grande dérivant sur plus de 19 kilomètres vers l’est le long de la Côte du Golfe.

L’AP a rapporté pour la première fois mercredi des photos aériennes montrant une nappe de pétrole brune et noire de plusieurs kilomètres de long et s’étendant à environ 3 kilomètres au sud de Port Fourchon, en Louisiane. Le tuyau brisé se trouve dans des eaux relativement peu profondes, à environ 10 mètres de profondeur.

Talos a affirmé que le débit du pétrole apparaissant à la surface avait considérablement ralenti au cours des dernières 48 heures et qu’aucun nouveau pétrole brut lourd n’avait été vu au cours de la dernière journée.

Jusqu’à présent, le déversement semble être resté en mer et n’a pas touché le littoral de la Louisiane. Il n’y a pas encore d’estimation de la quantité de pétrole dans l’eau.

La Garde côtière a indiqué samedi que ses équipes d’intervention surveillaient les rapports et les images satellites pour déterminer l’étendue de la fuite, qui est située à Bay Marchand.

Le secteur où se trouve le déversement a été foré pour le pétrole et le gaz pendant des décennies. Les cartes fédérales de location montrent qu’il contient un entrecroisement d’anciens pipelines, de puits inutilisés et de plates-formes abandonnées, ainsi que des infrastructures plus récentes encore utilisées.

La source du pétrole n’étant pas claire, Talos a engagé Clean Gulf Associates pour répondre au déversement. Clean Gulf, une coopérative à but non lucratif d’intervention qui travaille avec l’industrie de l’exploration et de la production d’énergie, a eu deux navires sur les lieux du déversement depuis mercredi pour tenter de contenir et de récupérer l’huile brute de l’eau.

Ce déversement compte parmi les dizaines de risques environnementaux signalés par les régulateurs étatiques et fédéraux en Louisiane et dans le Golfe à la suite de l’ouragan de catégorie 4 qui a touché terre à Port Fourchon il y a une semaine. La région est un centre de production majeur de l’industrie pétrochimique américaine.

L’AP a également rapporté pour la première fois mercredi des images de l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique montrant des inondations importantes et ce qui semblait être du pétrole dans l’eau de la vaste raffinerie Phillips 66 Alliance, située en bordure du fleuve Mississippi, au sud de la Nouvelle-Orléans.

Après que AP a publié les photos, l’agence de protection de l’environnement des États-Unis a envoyé un avion spécialement équipé pour survoler cette raffinerie jeudi, ainsi que d’autres sites industriels de la région la plus durement touchée par les vents de 240 km/h et l’ouragan.

Le Département de la qualité de l’environnement de Louisiane a déclaré qu’une équipe d’évaluation de l’État envoyée à la raffinerie d’Alliance a observé un déversement de pétrole lourd être traité à l’aide de barrages flottants et de matelas absorbants. Une digue destinée à protéger l’usine avait cédé, permettant aux eaux de crue de s’écouler pendant la tempête, puis de repartir à mesure que la montée subite s’estompait.

Les responsables de l’environnement de l’État ont déclaré qu’il n’y avait pas non plus d’estimation encore disponible de la quantité de pétrole qui aurait pu se déverser de la raffinerie Phillips 66.