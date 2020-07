La SQ a bon espoir de trouver Romy et Norah vivantes à la suite d’indices

SAINT-APOLLINAIRE, Qc — Les recherches ont repris vers 7 h 00 samedi matin à Saint-Apollinaire, près de Québec, avec des renforts, pour trouver deux fillettes de Lévis et leur père, Martin Carpentier, qui font l’objet d’une alerte Amber.

Si la petite Romy Carpentier, âgée de 6 ans, et sa soeur Norah Carpentier, âgée de 11 ans, sont introuvables depuis mercredi soir, la Sûreté du Québec a maintenant bon espoir de les retrouver vivantes.

«Il y a des éléments qui nous permettent de penser qu’ils seraient toujours dans le secteur. On croit effectivement que ces gens-là seraient toujours en mouvement, en déplacement, donc cela nous fait penser que ces personnes sont toujours en vie», a indiqué la sergente Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Elle a reconnu que des objets ont été retrouvés dans un boisé, sans pouvoir préciser de quoi il s’agit pour ne pas nuire à l’enquête. Des analyses étaient en cours pour vérifier si ces objets sont reliés au trio recherché.

Romy, Norah et leur père Martin Carpentier, de Lévis, ont été vus pour la dernière fois mercredi soir, aux alentours de 21h30.

Le véhicule de leur père a été retrouvé le soir même accidenté, mais sans ses occupants sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, où les recherches se concentrent depuis trois jours, dans un boisé très dense situé entre le rang Bois Joly et la rue Veilleux.

«Les recherches sont en cours, notamment en VTT. On parle de marcheurs, de bénévoles structurés, la patrouille équestre est arrivée et l’on a également une équipe canine sur place», a souligné Ann Mathieu.

«Le déploiement de la Sûreté du Québec se fait aussi avec l’assistance des Forces armées canadiennes au niveau aérien et d’un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Tout est mis en oeuvre pour trouver les personnes manquantes, soit Martin Carpentier et ses deux filles, le plus rapidement possible. On souhaite qu’ils soient en santé, malgré des conditions climatiques qui ne sont pas nécessairement faciles», a ajouté la porte-parole de la SQ.

Les équipes sur place ont ratissé la veille plus de 150km en forêt, de route et d’accès à des chalets.

La conjointe de Martin Carpentier lui a lancé un appel vendredi dans une vidéo diffusée par la Sûreté du Québec sur les réseaux sociaux.

Cathy Gingras y implore son conjoint de donner de ses nouvelles.

«Martin, on s’inquiète, on n’a pas eu de nouvelles de toi depuis l’accident. On se demande si tu es correct, les filles, Romy, Norah… on veut savoir si elles vont bien, si toi tu vas bien», lance Cathy Gingras, qui n’est pas la mère des deux enfants.

«Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n’importe quoi. L’important c’est que vous autres vous alliez bien. Le reste… on s’en fout du reste, on veut juste savoir que vous êtes correct», ajoute-t-elle, un sanglot dans la voix.

Ce n’est que jeudi que la Sûreté du Québec a déclenché l’alerte Amber.

Description des personnes recherchées:

— Norah Carpentier: 11 ans, 1,57 mètre (5 pieds et 2 pouces), mince et bronzée, aux cheveux longs bruns et yeux bruns. Elle portait une casquette blanche et des sandales blanches.

— Romy Carpentier: 6 ans, 91 centimètres (trois pieds), mince également avec les cheveux et les yeux brun foncé. Elle portait un chandail rose, des boucles d’oreilles en argent en forme de coeur et du vernis à ongles rouge.

— Martin Carpentier: 44 ans, portait un t-shirt gris et des jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).