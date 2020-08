La SQ appelés sur les lieux de deux accidents graves impliquant des motos

MONTRÉAL — Un motocycliste lutte pour sa vie après avoir été impliqué dans un accident avec un poids lourd à Sainte-Victoire-de-Sorel, en Montérégie.

L’accident est survenu vers 15 h 30 mercredi sur le chemin des Patriotes.

Selon les premières informations, le motocycliste n’a pas aperçu le camion qui effectuait un virage au même moment qu’il amorçait une manoeuvre de dépassement.

Le motocycliste, âgé de 35 ans, a subi des blessures graves. Il a été transporté vers un centre hospitalier de la région avant d’être transféré vers un hôpital de Montréal.

Un patrouilleur en enquête-collision de la Sûreté du Québec (SQ) s’est présenté sur les lieux afin d’analyser la scène. L’accident s’est produit dans une zone où la vitesse maximale est de 90km/h.

Par ailleurs, on ne craint plus pour la vie d’une motocycliste qui a perdu la maîtrise de son engin quelques heures plus tard à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, dans la région de Chaudière-Appalaches.

L’accident est survenu mercredi, vers 19h 45, sur la route 216 qui porte aussi le nom de rue Principale à cet endroit.

C’est un autre motocycliste qui l’accompagnait qui a fait appel aux services d’urgence. Ce dernier n’a pas été impliqué dans l’accident.

Quant à la victime, une femme dans la vingtaine, celle-ci a subi des blessures graves. Elle était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, mais son état de santé s’est stabilisé au cours de la nuit.

Une enquête de la SQ est en cours pour tenter d’expliquer pourquoi la motocycliste a fait une embardée.