La SQ demande l’aide du public pour trouver deux adolescents de Prévost

PRÉVOST, Qc — La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide de la population pour trouver deux jeunes de Prévost, dans les Laurentides, qui manquent à l’appel et qui sont possiblement ensemble.

Dominik Allan Bassenden-Brazeau, âgé de 15 ans, et Arend Sharif Mijnsbergen, âgé de 16 ans, ont été vus pour la dernière fois mardi à Prévost. Ils se déplaceraient à pied et pourraient se trouver dans la municipalité de Pointe-Claire ou ailleurs sur l’île de Montréal.

Leurs proches ont des raisons de craindre pour la santé et la sécurité des deux garçons, selon la SQ.

Dominik Allan Bassenden-Brazeau portait un manteau noir avec un capuchon lors qu’il a été vu pour la dernière fois. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus, une cicatrice sur la lèvre supérieure ainsi que sur les deux sourcils. Il mesure 1,68 m (5 pi 5 po) et pèse 59 kg (130 lb).

Arend Sharif Mijnsbergen portait un chandail et des pantalons noirs ainsi qu’un manteau rose et des espadrilles rouges. Il a les cheveux blonds et les yeux couleur noisette. Le garçon mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 75 kg (163 lb).

Toute personne qui croit apercevoir l’un ou l’autre adolescent est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre aux policiers de retrouver Dominik Allan Bassenden-Brazeau et Arend Sharif Mijnsbergen peut aussi être communiquée, en toute confidentialité, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.