La SQ et le SPVM formeront une équipe pour lutter contre le trafic d’armes

MONTRÉAL — En réponse à la dernière fusillade ayant fait trois morts et deux blessés lundi soir dans la métropole, une équipe formée de la Sûreté du Québec (SQ) et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera mise en place afin de lutter contre le trafic des armes à feu et les crimes qui en découlent.

C’est l’une des actions annoncées mercredi matin pour renforcer la lutte contre les violences armées. Les modalités entourant cette équipe intégrée seront dévoilées plus tard, mais la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a parlé d’une solution «pérenne» en continuité avec les actions actuelles.

«Ce ne sera pas une nouvelle structure. Ce ne sera pas lourd, compliqué ou long. C’est quelque chose qui va être fonctionnel très rapidement. Ça va être efficace et opérationnel directement sur le terrain», a précisé la vice-première ministre.

Elle a aussi annoncé la création d’un comité conjoint avec la Ville de Montréal qui aura le mandat d’élaborer avec des acteurs du milieu communautaire une stratégie globale de prévention de la criminalité.

Avant d’en arriver à un problème de sécurité publique, la ministre Guilbault a fait valoir que d’autres solutions doivent être mises en place en amont.