La STM remplacera le système de contrôle de train sur la ligne bleue

MONTRÉAL — Le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal permettra du même souffle à la Société de transport de Montréal (STM) de remplacer le système de contrôle de train de cette partie du réseau, un investissement de 565,9 millions de dollars.

Annoncé à maintes reprises depuis plusieurs décennies, le prolongement de la ligne bleue sera bel et bien une réalité d’ici quelques années, a confirmé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, qui a rappelé que l’appel d’offres officiel pour la réalisation des travaux avait été lancé en décembre dernier.

Cinq stations seront donc ajoutées à l’est du trajet de la ligne actuelle, qui s’arrête à la station Saint-Michel. Elles devraient être ouvertes au public en 2029, a-t-il été mentionné.

La STM profitera de ces travaux d’aménagement pour doter la ligne bleue d’un tout nouveau système de contrôle de train de type CBTC (Communication based train control), a annoncé la ministre Guilbault.

Ce système viendra remplacer l’actuel, vieux de 50 ans, et fera entrer le métro de Montréal dans une nouvelle ère, a-t-elle ajouté, puisque le CBTC est plus fiable et permet de mieux contrôler le mouvement du train. Ce faisant, la fluidité du transport s’en trouvera améliorée.

L’installation du nouveau système coûtera 565,9 millions $, une somme répartie entre les trois ordres de gouvernement. Québec investira 296,6 millions $, tandis que la Ville de Montréal, via la STM, injectera 65,6 millions $.

Ottawa devrait pour sa part fournir les quelque 203 millions $ restants; une annonce qui s’est toutefois faite sans représentant du gouvernement fédéral, puisque cette entente financière reste à être finalisée, a précisé Mme Guilbault, toutefois optimiste de voir le financement être attaché sous peu.

L’appel d’offres pour la mise en place du nouveau système de contrôle de train a été lancé lundi matin.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.