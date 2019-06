La STM souligne 100 ans d’autobus à Montréal avec diverses activités

MONTRÉAL — La Société de transport de Montréal (STM) veut souligner les 100 ans de l’arrivée du premier autobus urbain à Montréal en proposant en 2019 une programmation d’activités mettant en valeur ce mode de transport.

Dans un premier temps, la STM lance trois balados mettant en vedette trois lignes importantes: la 125, qui relie le Quartier des spectacles au Parc olympique, la 24 qui longe la rue Sherbrooke entre le parc La Fontaine et le quartier Notre-Dame-de-Grâce et la 55 qui circule sur le boulevard Saint-Laurent du nord au sud.

Les amateurs découvriront l’historique de ces lignes et des témoignages de chauffeurs expliquant leur passion et racontant des anecdotes.

La STM propose également 16 trajets découvertes sur 20 lignes qui traversent différents quartiers.

Les célébrations se poursuivront cet automne avec différentes activités, le point culminant étant le 22 novembre, date anniversaire de l’arrivée du premier bus, 100 ans plus tôt, en 1919.

Un livre sera publié sur les 100 ans de l’autobus à Montréal réalisé par Benoît Clairoux, Jaysen Constantineau, Robert Lacombe et Jean-François Lacourse. Une activité dans le cadre des Journées de la culture aura lieu sur le circuit initial de la rue Bridge et l’histoire des autobus à Montréal et il y aura activité portes ouvertes dans un centre de transport de la STM.

Aujourd’hui, la STM compte 223 lignes d’autobus et 1807 autobus.