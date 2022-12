La stratégie nationale d’adaptation au climat serait sous-financée et confuse

OTTAWA — Un nouveau rapport conclut que la stratégie fédérale d’adaptation au climat proposée par Ottawa est sous-financée et n’aligne pas clairement ses objectifs avec les principaux risques liés aux changements climatiques au Canada.

L’Institut climatique du Canada a publié son «évaluation indépendante» de l’ébauche de la stratégie fédérale de 1,6 milliard $ publiée en novembre. Le rapport de l’Institut climatique formule 11 recommandations pour améliorer cette ébauche de stratégie nationale.

Le rapport estime d’une part que le gouvernement fait bien d’établir des priorités claires, globales et nationales, comme la résilience aux catastrophes, la santé et la biodiversité, ainsi que des cibles quantitatives pour y parvenir. Mais l’Institut estime qu’aucun travail n’a été fait pour évaluer quels risques sont les plus importants et les plus urgents dans cette liste.

Le rapport indique que la justification du choix des cibles n’est pas claire et qu’il devrait y avoir des évaluations régulières des principaux risques climatiques nationaux, afin de pouvoir orienter la mise à jour constante de la stratégie.

L’Institut a également constaté que le financement du plan de mise en oeuvre de la stratégie est «insuffisant pour combler le déficit d’adaptation national».

Les nouveaux fonds de 1,6 milliard $ annoncés dans le plan de mise en oeuvre de la stratégie sont répartis sur une période qui peut atteindre 10 ans. Or, selon l’Institut, cette enveloppe représente en moyenne une augmentation d’environ 200 millions $ par année des investissements fédéraux en adaptation aux changements climatiques.

«Beaucoup des programmes existants énumérés dans le Plan d’action épuiseront leurs fonds au cours des prochaines années, indique le rapport. À défaut d’engagements supplémentaires, le financement total du fédéral pour l’adaptation sera donc en réalité plus faible en 2023 qu’en 2022.»