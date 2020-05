La subvention salariale bientôt assouplie et prolongée jusqu’à la fin août

Ottawa prend les grands moyens pour convaincre les employeurs d’utiliser la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi que la SSUC sera prolongée jusqu’à la fin du mois d’août et qu’il y aura des assouplissements pour que davantage d’employeurs y adhèrent. Un plus grand nombre d’entreprises peuvent déjà postuler à partir de maintenant.

«On doit s’assurer que ce programme continue d’aider les gens, qu’il encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs heures d’activités autant que possible», a-t-il dit.

«Au cours du prochain mois, on va travailler avec les représentants des entreprises et des travailleurs pour effectuer des ajustements nécessaires», a ajouté M. Trudeau.

En attendant ces ajustements de concert avec l’industrie, le ministre des Finances a annoncé que davantage d’employeurs sont maintenant admissibles à la subvention salariale.

Bill Morneau dit que la SSUC s’étend aux associations de sport amateur, aux organisations journalistiques enregistrées et aux écoles et collèges non publics, incluant ceux qui offrent une formation spécifique comme l’apprentissage des langues ou la conduite automobile. Ces changements entrent en vigueur immédiatement.

Le gouvernement fédéral compte également proposer des modifications législatives à la SSUC afin d’y inclure entre autres les travailleurs saisonniers, a précisé le ministre Morneau.

La subvention salariale devait initialement prendre fin au début du mois de juin. Elle sera prolongée de 12 semaines, jusqu’au 29 août.

Dans une déclaration, la Chambre de commerce du Canada a salué les efforts du gouvernement fédéral afin d’élargir les critères d’admissibilité de la subvention salariale et s’est dite prête à collaborer pour y apporter d’autres ajustements.

Elle dit que de nombreuses entreprises ne se qualifient pas pour le programme parce qu’elles n’ont pas enregistré la perte de revenus de 30 % exigée ou parce que certains entrepreneurs ne se paient pas un salaire.

Parlement rappelé?

Le chef conservateur Andrew Scheer est revenu à la charge pour réclamer un retour du Parlement en personne, avec un nombre réduit de députés, plusieurs fois par semaine.

L’entente prévue entre les partis prévoit des séances virtuelles, les mardis et les jeudis, ainsi qu’une séance en personne à la Chambre des communes chaque mercredi avec moins de députés.

M. Trudeau est d’avis que ce mode de fonctionnement devrait se poursuivre.

«C’est un équilibre qui fonctionne extrêmement bien parce que ça permet à tous les députés d’exprimer les préoccupations de leur région, de leur communauté et pas juste ceux qui sont à proximité d’Ottawa», a-t-il dit.

Aide aux étudiants

C’est à partir de vendredi que les étudiants peuvent soumettre leur demande pour une prestation d’urgence de 1250 $ par mois ou 2000 $ s’ils sont handicapés ou ont des personnes à charge.

Comme pour la PCU, ils devraient recevoir les montants dans leur compte en dépôt direct quelques jours après leur demande.

Mais les étudiants devront confirmer qu’ils cherchent un emploi. Ils seront invités à consulter le site web guichetemplois.gc.ca ou à télécharger l’application Guichet Emplois.

Le gouvernement fédéral espère combler 70 000 emplois d’été de cette manière.

Aide aux chercheurs

Les universités et les instituts de recherche en santé auront aussi droit à un coup de pouce du gouvernement fédéral. Le premier ministre a annoncé 450 millions $ pour subventionner les salaires de leurs chercheurs.

Tout comme pour la SSUC, le gouvernement fédéral couvrira jusqu’à 75 % du salaire de chaque employé jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,23 million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 74 532 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5553 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 41 420 cas au Québec, dont 3401 décès; 21 922 cas en Ontario, dont 1825 décès; 6457 cas en Alberta, dont 121 décès; 2392 cas en Colombie-Britannique, dont 135 décès; 1034 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 582 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.