La Suède crée une agence pour lutter contre les fausses nouvelles

COPENHAGUE — La Suède, qui tiendra des élections en septembre, a imité la France et créé une agence de lutte contre la désinformation.

La mission de l’Agence suédoise de défense psychologique est de «défendre notre société ouverte et démocratique et nos opinions libres en identifiant et analysant les influences inappropriées et autres informations trompeuses dirigées contre la Suède ou les intérêts suédois et en y répondant».

L’agence a démarré ses activités le 1er janvier.

L’autorité gouvernementale, qui n’a cité aucun pays qu’elle soupçonne de participer à des campagnes de désinformation, a déclaré qu’elle «apportera son soutien à la population, aux agences, aux municipalités, aux médias, aux organisations de défense volontaire et à la société civile en général et travaillera pour une coordination accrue entre ces acteurs».

L’agence de renseignement nationale suédoise a déclaré qu’en 2018, les puissances étrangères n’avaient mené aucune campagne globale pour influencer les élections législatives suédoises. Elle a cependant ajouté qu’une «puissance étrangère exerce une influence sur la Suède à long terme». Cette agence a informé les législateurs avant les élections du 9 septembre 2018 des mesures de risque, de sécurité et de sûreté. L’agence n’a nommé aucun pays impliqué.

Les prochaines élections générales en Suède sont prévues le 11 septembre.

La France, qui tiendra une élection présidentielle en avril, a mis en place l’année dernière une agence pour lutter contre la désinformation étrangère et les fausses nouvelles.