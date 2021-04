La suspension des vols en provenance de l’Inde et du Pakistan inquiète des familles

La décision du gouvernement fédéral de suspendre les vols en provenance du Pakistan et de l’Inde inquiète de nombreuses familles au pays.

Sharma Kumar, enceinte de plus de cinq mois, devait revenir dimanche au Canada en provenance de l’Inde, raconte son mari Pankaj. Partie au chevet de son père atteint d’un cancer, elle est maintenant coincée là-bas. Le couple craint qu’elle ne puisse pas revenir de si tôt à cause de sa grossesse et qu’elle ne puisse pas accoucher au Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi la suspension de tous les vols de passagers commerciaux et privés en provenance de l’Inde et du Pakistan pendant 30 jours.

L’Agence de la santé publique du Canada dit avoir détecté une hausse disproportionnée de cas de COVID-19 chez les personnes ayant effectué un voyage dont le vol partait de ces deux pays.

Bibi Bashiran, une grand-mère de 77 ans, avait hâte de retourner au Pakistan après avoir rendu visite à sa famille, à Edmonton.

Elle devait partir au Pakistan le 14 mai, mais la compagnie aérienne a annulé ce vol, car il n’y a plus d’appareils se dirigeant vers le Canada.

La famille a dû se démener pour obtenir une prolongation de visa.