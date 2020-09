La taxe fédérale sur le carbone devant la Cour suprême dès mardi

OTTAWA — Les audiences visant à déterminer pour de bon si la taxe fédérale sur le carbone est constitutionnelle débutent mardi devant la Cour suprême du Canada.

Le plus haut tribunal au pays entendra pendant deux jours les arguments présentés dans trois affaires distinctes portant sur la loi fédérale sur la tarification du carbone, qui fixe un prix minimal par tonne d’émissions de gaz à effet de serre et qui prévoit son imposition aux provinces n’ayant pas leur propre taxe ou système de plafonnement et d’échange équivalent.

Des cours d’appel de la Saskatchewan et de l’Ontario ont confirmé cette loi en 2019, mais la Cour d’appel de l’Alberta l’a invalidée en février dernier, tranchant qu’elle empiète sur les champs de compétence provinciale.

Ottawa plaide que la pollution constitue une préoccupation qui dépasse les frontières provinciales et nécessite une réponse pancanadienne.

Les recours de l’Ontario et de la Saskatchewan devaient initialement être entendus en mars, mais ont dû être repoussés en raison de la crise sanitaire.

Ces délais ont permis à l’Alberta de s’y joindre de sorte que les trois causes seront entendues en même temps.

Cette contestation pourrait donner lieu à un arrêt décisif pour l’un des piliers du programme climatique des libéraux de Justin Trudeau. La tarification du carbone repose sur l’idée selon laquelle des émissions de gaz à effet de serre plus coûteuses ont un effet dissuasif sur les comportements polluants, tout en stimulant le développement de technologies plus sobres en carbone.