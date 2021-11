La télédermatologie sera déployée à travers le Québec dès cet hiver

MONTRÉAL — Le milieu de la médecine se prépare au virage de la télémédecine, qui a fait des pas de géant en raison de la pandémie, mais qui s’approche maintenant d’une forme d’institutionnalisation.

Une première spécialité, la dermatologie, se prépare ainsi après trois ans de travaux à déployer progressivement par phases et par région la télédermatologie à travers tout le Québec dès cet hiver.

«La dermatologie est la spécialité qui reçoit le plus grand nombre de demandes de consultations», a fait valoir la docteure Dominique Hanna, présidente de l’Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec, vendredi lors d’une conférence sur le sujet à laquelle participait le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Cet outil permettra par exemple l’envoi de photos cliniques pour les patients ne pouvant se déplacer, notamment les aînés en CHSLD, les personnes souffrant d’un handicap qui affecte leur mobilité, les patients en régions éloignées ou encore ceux en milieu carcéral, par exemple.

Réduction des visites et de l’attente

«On prévoit que la télédermatologie permettra de réduire les visites de patients de 50 % à 75 % tout en améliorant grandement la rapidité de traitement des demandes: sept jours pour les cas semi-urgents, 14 jours pour les non-urgents. C’est vraiment une petite révolution qui s’annonce», a lancé fièrement la docteure Hanna.

Le ministre Dubé a reconnu que malgré toutes les difficultés causées au réseau par la pandémie, celle-ci «nous a permis de nous enseigner plusieurs choses, entre autres des nouvelles façons de travailler».

Multiplication des outils technologiques

Il a donné entre autres l’exemple de l’expérience de triage des patients avant la prise de rendez-vous à Rimouski et Rivière-du-Loup.

«Cette expérience qu’on a conduite depuis un an a permis d’éliminer 50 % des demandes à l’urgence et de les rediriger», a-t-il exposé, affirmant vouloir «maintenant appliquer cette recette partout au Québec pour mieux travailler avec les GMF et avec tous les intervenants en santé, pharmaciens, CLSC, infirmières spécialisées et aussi avec les spécialistes».

Un autre outil technologique en déploiement est celui du conseil numérique «qui permet à un médecin de famille de communiquer une question à un médecin spécialiste par l’entremise d’une plateforme sécurisée, ce qui permet d’éviter un référencement dans 40 % des cas».

Quant à la télémédecine, le ministre a dit avoir placé cette technologie en priorité, avec près de 100 millions $ prévus au cours des prochaines années. «L’arrivée de l’internet à haute vitesse dans toutes les régions du Québec permet maintenant ce déploiement», a-t-il fait valoir.

Spécialités en télémédecine

Son ministère planche d’ailleurs sur plusieurs services de télésanté sur l’ensemble du territoire québécois, notamment la plateforme de soins virtuels qui permet aux cliniciens de réaliser des consultations médicales à distance et qui sera disponible dans plusieurs spécialités outre la dermatologie, notamment la psychiatrie, les services sociaux, la cancérologie, la pharmacie, en ophtalmologie ainsi qu’en soin des plaies en soins infirmiers.

«Ce sont des avancées majeures pour notre réseau de santé», a-t-il fait valoir, tout en réitérant son intention d’implanter un «changement de culture».

Un tel changement implique, selon lui, trois préalables nécessaires, soit l’attraction et la rétention du personnel, l’accès aux données et une transformation majeure des systèmes d’information. Sans ces préalables, a-t-il averti, «on ne pourra pas améliorer notre réseau; on ne pourra pas faire du rattrapage dans nos chirurgies; nos urgences vont rester dans l’état où elles sont; on ne pourra pas améliorer nos soins à domicile et, le plus important, améliorer notre première ligne».