La télémédecine connait un franc succès au Canada, selon un sondage

OTTAWA — L’écrasante majorité des Canadiens qui ont consulté leur médecin de manière virtuelle pendant la pandémie de COVID-19 sont satisfaits de l’expérience, révèle un sondage commandé par l’Association médicale canadienne (AMC).

Ils seraient en fait 91 % à se dire satisfaits de leur expérience avec la télémédecine, soit 17 % de plus que ceux qui se sont rendus en personne à un service d’urgence, selon le coup de sonde mené par la firme Abacus Data, et dont les résultats ont été dévoilés lundi.

«Près de la moitié (47 %) des Canadiens qui ont eu l’occasion d’utiliser les soins virtuels pendant la pandémie préféreraient une méthode virtuelle comme premier point de contact avec leur médecin à l’avenir», note l’association médicale dans un communiqué.

L’adoption des soins virtuels a été faite «par nécessité» en raison des mesures d’éloignement physique, a reconnu le Dr Sandy Buchman, le président de l’AMC. Cela a cependant initié un «mouvement», dit-il, étant donné que la population a trouvé l’expérience «extrêmement positive».

Un groupe de travail dirigé par l’association a recommandé dans un rapport plus tôt cette année qu’Ottawa crée un «cadre» pancanadien pour les soins virtuels où les provinces et les territoires occuperont une place majeure dans l’amélioration et l’élargissement de l’offre.

«Tous les Canadiens, qu’ils vivent en ville ou à la campagne, dans des régions éloignées ou des communautés autochtones, profiteraient de nouvelles options et d’une commodité accrue dans l’accès aux soins de santé», a écrit la Dre Gigi Osler, la coprésidente du Groupe de travail.

Le sondage a été réalisé en ligne du 14 au 17 mai auprès de 1800 répondants. Aucune marge d’erreur ne peut être calculée étant donné qu’il ne s’agit pas d’un échantillon aléatoire probabiliste.