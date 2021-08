La tempête Henri s’affaiblit, mais de fortes pluies toujours attendues

WESTERLY, R.I. — La tempête Henri s’est affaiblie et a été rétrogradée au statut de dépression tropicale dimanche soir, mais d’importantes précipitations étaient toujours attendues alors qu’elle poursuivait son chemin dans le nord-est des États-Unis.

Son passage a causé jusqu’à maintenant l’inondation de routes et la fermeture de ponts. Les vents ont également entraîné des pannes d’électricité pour plus de 130 000 maisons.

Henri avait touché terre dimanche sur la côte du Rhode Island. Le National Hurricane Center a averti que la tempête continuerait à déverser de fortes pluies sur plusieurs secteurs de la région du Nord-est américain.

La tempête est passée d’ouragan à dépression tropicale avant d’atteindre la Nouvelle-Angleterre, permettant chez plusieurs de pousser un soupir de soulagement. Peu de dommages majeurs dus aux vents ou aux vagues ont été rapportés pour le moment.

Mais les pluies abondantes et soutenues ont suscité des inquiétudes concernant les inondations causées par la tempête qui menaçait de s’arrêter sur la région avant de pivoter vers l’est et de se déplacer vers l’océan Atlantique lundi soir. Certaines des quantités de pluie les plus élevées étaient attendues à l’intérieur des terres.

Le président Joe Biden a promis dimanche de fournir une aide fédérale le plus rapidement possible aux résidents des États du nord-est touchés par la tempête.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons maintenant pour aider ces États à se préparer, à réagir et à se rétablir», a déclaré le président.

M. Biden avait présenté plus tôt ses condoléances aux habitants du Tennessee, après de graves inondations causées par des pluies diluviennes qui ont emporté au moins 22 personnes, dont de jeunes enfants et des personnes âgées, et des dizaines d’autres disparues.

Dimanche soir, Henri avait des vents soutenus d’environ 56 km/h alors que la tempête traversait le Connecticut et le Massachusetts, selon le National Hurricane Center. Lorsqu’elle a touché terre près de Westerly, dans le Rhode Island, elle avait des vents d’environ 96 km/h et des rafales allant jusqu’à 112 km/h.

Plusieurs ponts majeurs du Rhode Island, qui relient une grande partie de l’État, ont été brièvement fermés dimanche et certaines routes côtières étaient presque impraticables.

Le Rhode Island a été périodiquement frappé par des ouragans et des tempêtes tropicales, notamment les tempêtes Sandy en 2012, Irene en 2011 et Bob en 1991.

La ville de Providence a subi tellement de dégâts dus aux inondations causées par un ouragan en 1938 et un autre en 1954 qu’elle a construit une barrière anti-ouragan dans les années 1960 pour protéger son centre-ville d’une onde de tempête (déferlement de vagues) remontant la baie de Narragansett. Cette barrière – et les nouvelles portes construites à proximité – ont été fermées pendant des heures dimanche avant de rouvrir.

Record de pluie

Le National Weather Service a enregistré ce qui pourrait être l’heure la plus pluvieuse jamais enregistrée à Central Park, avec 49 mm de pluie torrentielle s’abattant sur l’espace vert entre 22h et 23h, samedi.

Le week-end a été la période sur deux jours la plus pluvieuse à New York depuis le passage de la tempête tropicale Irene il y a dix ans, a déclaré Dominic Ramunni, météorologue au service météo américain (National Weather Service) à Upton, à New York.

Certaines communautés du centre du New Jersey ont été inondées par jusqu’à 200 mm de pluie dimanche midi. À Jamesburg, des séquences vidéo télévisées montraient des rues du centre-ville inondées et des voitures presque complètement submergées.

À Newark, le directeur de la sécurité publique, Brian O’Hara, a déclaré que la police et les pompiers avaient secouru 86 personnes lors de 11 incidents liés à la tempête. Il a déclaré que «des inondations importantes» ont immergé plusieurs véhicules.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a déclaré qu’Henri était sur le point d’être dans le «rétroviseur», mais a déclaré qu’il restait encore du travail à faire, même si les évacuations obligatoires étaient levées dans certaines communautés.

Des pannes de courant ont affecté plus de 130 000 foyers dans le Rhode Island, le Connecticut, le Massachusetts et New York.

Les principaux aéroports de la région sont restés ouverts à l’approche de la tempête, malgré l’annulation de centaines de vols dimanche. Le service pour certaines liaisons du train de banlieue de New York a été suspendu jusqu’à dimanche, tout comme le service du transporteur Amtrak entre New York et Boston.