La tempête Ian se transforme en ouragan et se dirige vers Cuba et la Floride

LA HAVANE — La tempête tropicale Ian s’est transformée en ouragan, selon les prévisionnistes. Elle se rapproche de Cuba sur une trajectoire qui devrait l’emmener vers la Floride dans les prochains jours.

Ian devait s’intensifier rapidement et devenir un ouragan majeur dès lundi soir.

Les autorités cubaines ont suspendu les cours dans la province de Pinar del Río et ont déclaré qu’elles commenceraient les évacuations lundi alors que Ian devait se renforcer avant d’atteindre la partie ouest de l’île.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour Grand Cayman et les provinces cubaines d’Isla de Juventud, Pinar del Río et Artemisa. Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a précisé que Ian devrait atteindre l’extrême ouest de Cuba tard lundi ou tôt mardi, frappant près des champs de tabac les plus célèbres du pays. Il pourrait devenir un ouragan majeur avant d’arriver probablement en Floride vers le milieu de la semaine, peut-être sur la côte ouest de l’État ou sur le Panhandle.

À 5 h du matin HAE lundi, Ian se déplaçait vers le nord-ouest à 20 km/h, à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Grand Cayman, selon le NHC. Il avait des vents maximums soutenus de 120 km/h.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence et a exhorté les habitants à se préparer à la tempête qui pourrait frapper l’État avec de fortes pluies, des vents violents et une mer montante.

Les prévisionnistes ne savent toujours pas exactement où Ian pourrait toucher terre.