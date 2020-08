La tempête Isaias apportera de fortes pluies dans certaines régions du Québec

Environnement Canada prévoit que l’ouragan Isaias, devenu tempête tropicale aux États-Unis, devrait apporter du vent et de fortes pluies dans certaines régions du Québec mardi soir et mercredi.

La tempête était au large de Wilmington, en Caroline du Nord, mardi matin, avec des vents soutenus atteignant jusqu’à 130 km/h.

Le Centre de prévision des ouragans d’Environnement Canada prévoyait mardi matin qu’Isaias, devenue une tempête post-tropicale, passerait par les cantons de l’Est dans la soirée et atteindrait la région de Québec mercredi matin. La tempête devrait poursuivre sa route vers le nord-est avant d’aller mourir au Labrador jeudi matin.

On prévoyait près de 50 millimètres de pluie en peu de temps sur tout le parcours de la tempête post-tropicale au Québec. Environnement Canada rappelait mardi que des pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, et que des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

La tempête tropicale Isaias a provoqué des tornades et déversé de fortes pluies le long de la côte est des États-Unis mardi, après avoir touché terre sous la forme d’un ouragan en Caroline du Nord. Elle a détruit des bateaux dans cet État et provoqué des inondations et des incendies qui ont déplacé des dizaines de personnes. Au moins une personne a été tuée lorsqu’une tornade a frappé un parc de maisons mobiles.

Une douzaine d’heures après avoir touché terre, Isaias s’accompagnait toujours de vents de 110 km/h mardi matin. La tempête tropicale progressait à une vitesse de 56 km/h.

«Des inondations urbaines potentiellement mortelles sont possibles mardi à Washington, à Baltimore et ailleurs le long du corridor de l’autoroute I-95 et juste à l’ouest», prévenait le Centre national des ouragans.