La tempête Lee pourrait souffler plus fort que prévu dans les Maritimes

HALIFAX — L’ouragan Lee menace de toucher les Maritimes plus rapidement et avec des vents plus violents que ne le prévoyaient les météorologues.

Chris Fogarty, du Centre canadien de prévision des ouragans, affirme maintenant que la tempête pourrait avoir une «vitesse d’approche un peu plus rapide» lorsqu’elle passera Cape Cod et arrivera sur l’ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick, samedi ou tôt dimanche.

À 8 h mercredi, heure locale, l’ouragan de catégorie 3 se trouvait dans le nord des Antilles, à environ 765 km au sud-sud-ouest des Bermudes.

Lee devrait continuer à progresser vers le nord et perdre de sa puissance dans les eaux plus froides de l’Atlantique, avant de toucher terre au Canada, probablement sous la forme d’une tempête tropicale.

Mais les prévisions de M. Fogarty indiquent que la tempête pourrait toucher terre avec des vents plus forts que prévu et plus tôt dans la semaine, ce qui augmenterait les menaces sur l’ouest de la Nouvelle-Écosse et le sud du Nouveau-Brunswick.

Le Centre canadien de prévision des ouragans, à Halifax, fournira des mises à jour ponctuelles sur les ondes de tempête potentielles autour de la baie de Fundy et sur les vitesses de vent projetées.

Les services météorologiques prévoyaient mardi que la tempête pourrait déverser entre 50 et 100 mm de pluie sur certaines régions.

Les pluies les plus fortes tombent généralement sur le côté gauche de la trajectoire de la tempête – dans ce cas-ci: l’ouest du Nouveau-Brunswick et éventuellement vers le nord, jusqu’à l’est du Québec.