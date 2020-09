La tempête post-tropicale Teddy doit toucher terre mercredi matin en N.-É.

HALIFAX — La puissante tempête post-tropicale Teddy s’approche du Canada atlantique, où son centre devrait toucher terre mercredi matin, le long de la côte est de la Nouvelle-Écosse.

Le système se trouvait à environ 70 kilomètres de la capitale néo-écossaise vers 6 h, se déplaçant vers le nord à 35 km/h, avec des vents atteignant 110 km/h.

Auparavant un ouragan, Teddy a perdu de son intensité en eaux canadiennes pour devenir une tempête post-tropicale.

Selon Environnement Canada, il doit continuer de faiblir en balayant l’est de la Nouvelle-Écosse pour gagner le golfe du Saint-Laurent en avant-midi, puis en se dirigeant vers le nord de Terre-Neuve en soirée.

Des avertissements météorologiques demeuraient en vigueur dans pratiquement tout le Canada atlantique en matinée.

De la pluie forte, des vents violents et un fort ressac doivent persister sur la majeure partie des Maritimes et du sud de Terre-Neuve.

De 30 à 50 millimètres de pluie sont déjà tombés au cours de la nuit, voire plus par endroits. Les précipitations pourraient atteindre jusqu’à 75 mm au fil des prochaines heures, et même deux fois plus sur le comté de Victoria au Cap-Breton.

Déjà mardi, des pannes d’électricité ont été signalées dans l’ensemble de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, bien qu’elles aient été sporadiques.

Plus de 7000 maisons et entreprises étaient privées de courant avant l’aube, mercredi matin, surtout dans l’ouest de la province.