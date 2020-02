La tempête provoque fermetures d’écoles et de routes et perturbe les transports

MONTRÉAL — Tout le Québec à l’exception de l’Abitibi-Témiscamingue est balayé par une forte tempête de neige qui doit laisser, en tout, de 25 à 45 centimètres de neige d’ici vendredi soir selon les secteurs.

La plupart des commissions scolaires des régions touchées ont fermé les écoles pour la journée et l’abondance de neige, combinée aux forts vents, entraîne des problèmes de circulation un peu partout.

Les routes 20 et 132 sont fermées entre Québec et Montmagny en raison d’une chaussée glacée et d’une visibilité de passable à nulle. L’ensemble des traverses à partir de Québec en allant vers l’est ont été interrompues.

Toutes les routes des régions qui longent le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais, ainsi que celles de l’intérieur des terres jusqu’en Estrie au sud et jusqu’au Saguenay au nord sont de partiellement dégagées à enneigées avec des plaques de glace par endroit et des lames de neige causées par la poudrerie. La visibilité y est aussi réduite.

La compagnie d’autocars Orléans Express a annulé tous ses départs. De nombreux vols sont aussi annulés ou retardés aux aéroports de Montréal, Québec, Ottawa et Toronto. Il est essentiel de vérifier auprès des compagnies aériennes avant de se présenter à l’aéroport.

Le train, ce mode de transport qui est habituellement fiable en cas de tempête, est lui aussi perturbé, mais uniquement sur la liaison Montréal-Toronto, et ce, non pas en raison de la neige, mais bien d’une manifestation près de Belleville, en Ontario.