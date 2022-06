La tempête tropicale Alex fouette les Bermudes avec du vent et de la pluie

SAN JUAN, Porto Rico — Les Bermudes ont fermé les écoles, les commerces et les bureaux gouvernementaux lundi, quand la tempête tropicale Alex est passée à proximité du territoire britannique après avoir fait trois morts à Cuba et inondé des secteurs de la Floride.

La tempête avait presque la force d’un ouragan dimanche, avec des vents de 110 kilomètres/heure, mais elle avait perdu un peu de sa puissance lundi en glissant au nord des Bermudes.

Elle a inondé les rues de certaines villes de la Floride et pris des automobilistes au piège pendant la fin de semaine. À Cuba, elle a fait trois morts, endommagé des dizaines de maisons et provoqué des pannes d’électricité, selon des responsables.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a indiqué lundi qu’Alex générait des vents soutenus de 100 kilomètres/heure et qu’elle devrait continuer à faiblir d’ici à mardi. La tempête se trouvait à 210 kilomètres au nord-nord-est des Bermudes et glissait rapidement vers l’est-nord-est à 46 kilomètres/heure.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur sur l’île, où les météorologues attendaient jusqu’à cinq centimètres de pluie et des vagues de six mètres. Plus de 800 clients étaient déjà privés d’électricité et au moins trois vols ont été annulés.

Le gouvernement bermudien a indiqué sur Twitter que des équipes s’affairent à dégager les rues.

Alex est partiellement né des restes de l’ouragan Agatha, qui a fait au moins neuf morts et cinq disparus au Mexique.