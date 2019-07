La tempête tropicale Barry commence à fouetter la Louisiane

NOUVELLE-ORLÉANS — Les vents et la pluie de la tempête tropicale Barry ont commencé vendredi à fouetter la Louisiane.

La tempête devrait toucher terre tôt samedi avec des vents frisant les 120 kilomètres/heure, soit le seuil pour un ouragan de catégorie 1.

La Garde nationale et des secouristes ont été déployés à travers l’État, avec des embarcations, des hélicoptères et des véhicules capables de traverser des zones inondées. Des réserves d’eau potable ont été mises de côté et des équipes de réparation des services publics sont prêtes à intervenir. Les résidants qui ne sont pas partis tentent de protéger leurs propriétés avec des sacs de sable.

Les météorologues prédisent que Barry pourrait déverser jusqu’à 50 centimètres d’eau sur une vaste région de la Louisiane qui englobe notamment La Nouvelle-Orléans et Bâton-Rouge. Certains secteurs pourraient recevoir près de 65 centimètres de pluie. Quelques routes côtières étaient déjà inondées vendredi.

Les pluies diluviennes de Barry pourraient mettre à l’épreuve les mesures de contrôle des inondations instaurées à La Nouvelle-Orléans depuis le passage de l’ouragan Katrina il y a 14 ans.

La ville a reçu environ 20 centimètres de pluie depuis le début de la semaine.

Le président Donald Trump a déclaré un état d’urgence fédéral en Louisiane.