La tempête tropicale Elsa perd de la force et épargne la Floride

ST. PETERSBURG, Fla. — Quelque peu affaiblie, la tempête tropicale Elsa déversait tôt mercredi de la pluie sur une bonne portion de la côte du golfe, en Floride, mais l’État semblait avoir échappé aux pires dommages.

Elsa s’était brièvement transformée en ouragan en traversant le golfe du Mexique. En début de journée mercredi, elle se trouvait à 55 kilomètres à l’ouest de Cedar Key et à 185 kilomètres au nord-ouest de Tampa, où le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay disputeront le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley en soirée.

Elle générait des vents soutenus de 100 kilomètres/heure et glissait vers le nord à 22 kilomètres/heure. Des avertissements de tornade ont été lancés dans plusieurs comtés du nord de la Floride.

L’avertissement d’ouragan lancé à Tampa a été annulé, mais les météorologues craignaient toujours des conditions de tempête tropicale.

Environ 25 000 clients étaient privés d’électricité dans la région de Tampa mercredi matin.

«Nous sommes chanceux de constater des dégâts et des inondations minimes ce matin, mais il est important de toujours avoir la sécurité l’esprit. Surveillez votre environnement et ne traversez pas les endroits inondés», a dit la mairesse Jane Castor sur Twitter.

Des écoles et des bureaux gouvernementaux ont été fermés dans la région de Tampa et la plupart des événements publics annulés, mais la mairesse Castor a estimé que le match entre le Canadien et le Lightning aura lieu.

La Floride attend des vents violents et des pluies diluviennes. Des inondations sont possibles en plusieurs endroits, d’autant plus que le sol est déjà saturé d’eau après les précipitations abondantes de la semaine dernière.

Après avoir traversé la Floride, les météorologues prédisent qu’Elsa se dirigera vers la Géorgie, les Carolines et la Virginie, avant d’atteindre l’océan Atlantique vendredi. Une veille de tempête tropicale était en vigueur mercredi entre Duck, en Caroline du Nord, et Chincoteague, en Virginie, et pour la baie de Chesapeake au sud de New Point Comfort.

Les météorologues préviennent que des portions du sud-est de la Géorgie seront fouettées par des vents de 80 kilomètres/heure. La Caroline du Sud attend des rafales de 90 kilomètres/heure et une quinzaine de centimètres de pluie.

Elsa a fait au moins trois morts en traversant les Caraïbes.