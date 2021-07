La tempête tropicale Elsa s’approche de la côte centrale de Cuba

LA HAVANE — La tempête tropicale Elsa balayait la côte sud de Cuba en début de journée lundi. Les météorologues croient qu’elle pourrait toucher terre dans le centre de l’île d’ici quelques heures.

Les dirigeants cubains avaient évacué quelque 180 000 personnes dimanche par mesure de précaution, puisqu’on craignait qu’Elsa — qui a déjà matraqué plusieurs îles des Caraïbes, faisant trois morts — ne cause de graves inondations. Des sinistrés ont trouvé refuge chez des proches ou dans des abris d’urgence.

Elsa devrait commencer à s’éloigner de Cuba tard lundi et ensuite se diriger vers la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a déclaré un état d’urgence dans 15 comtés, dont celui de Miami-Dade où un immeuble s’est écroulé le 24 juin.

En début de journée lundi, Elsa se trouvait à environ 85 kilomètres à l’est-sud-est de Cayo Largo et à 265 kilomètres au sud-est de La Havane. Elle générait des vents soutenus de 100 kilomètres/heure et glissait vers le nord-ouest à 22 kilomètres/heure. Le Centre national des ouragans des États-Unis mettait en garde contre des pluies abondantes, des inondations et des coulées de boue à Cuba.

Des inondations localisées seront aussi possibles lorsqu’Elsa s’approchera de la Floride, a ajouté le Centre. Plusieurs secteurs de l’État sont sous le coup d’alertes et de veilles de tempête tropicale.

La tempête a fait un mort à Sainte-Lucie, selon l’Agence de gestion des catastrophes des Caraïbes. Un adolescent de 15 ans et une femme de 75 ans ont également perdu la vie lors d’incidents distincts samedi en République dominicaine, après avoir été écrasés par des murs.

Elsa était un ouragan de catégorie 1 jusqu’à samedi matin, le premier ouragan de la saison dans l’Atlantique. Elle a causé de lourds dommages dans plusieurs îles des Caraïbes, notamment à la Barbade, où plus de 1100 personnes rapportent des demeures endommagées, dont 63 maisons qui se sont effondrées.

Au moins trois personnes ont été blessées par des chutes d’arbres à Haïti.

Elsa a battu un record de vitesse, avec un sprint de 50 kilomètres/heure samedi matin, a dit Brian McNoldy, un expert de l’Université de Miami.

Des secteurs de Cuba pourraient recevoir jusqu’à 25 centimètres de pluie. La Jamaïque en attendait une vingtaine.