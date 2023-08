La tempête tropicale Franklin arrive en République dominicaine et en Haïti, sur l’île d’Hispaniola

SANTO DOMINGO, République dominicaine — La tempête tropicale Franklin arrive mercredi sur l’île d’Hispaniola partagée par la République dominicaine et Haïti, faisant craindre qu’elle ne déclenche des glissements de terrain meurtriers et de fortes inondations dans les deux pays.

Les météorologues ont dit s’attendre à ce que Franklin tourbillonne au-dessus de l’île pendant la majeure partie de la journée de mercredi. La tempête pourrait déverser jusqu’à 25 centimètres de pluie, avec près de 40 centimètres dans des zones isolées.

Tôt mercredi matin, la tempête était centrée à environ 190 kilomètres au sud-ouest de Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine, selon le Centre national des ouragans de Miami. Les vents soufflaient à environ 85 kilomètres à l’heure et la tempête se déplaçait vers le nord à 17 kilomètres à l’heure.

Les autorités sont particulièrement préoccupées par l’impact de Franklin sur Haïti, qui est vulnérable aux inondations catastrophiques compte tenu de la grave érosion du pays.

D’ailleurs, mardi, le premier ministre Ariel Henry a exhorté les Haïtiens à faire des réserves d’eau, de nourriture et de médicaments. Quelque 200 000 personnes sont par ailleurs déplacées par la violence des gangs, certaines vivant dans la rue ou dans des abris de fortune.

En République dominicaine, les autorités ont fermé des écoles, des agences gouvernementales et plusieurs aéroports et au moins 24 des 31 provinces du pays ont été placées en alerte rouge. Des inondations ont déjà été signalées mardi à Saint-Domingue et au-delà, où les habitants se préparaient à de fortes pluies.

Franklin est la septième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre. Une huitième tempête nommée, Gert, s’est dissipée mardi.