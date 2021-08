La tempête tropicale Grace atteint la côte du golfe du Mexique et tue huit personnes

VERACRUZ, Mexique — La tempête tropicale Grace a atteint la côte du golfe du Mexique en tant que tempête de Catégorie 3 avant de s’amenuiser, samedi, inondant le pays pour une deuxième fois en deux jours et tuant au moins huit personnes, selon les autorités.

La tempête a perdu en puissance lorsqu’elle traversait la péninsule de Yucatan, jeudi, survolant la région la plus touristique du Mexique. Elle s’est revigorée en empruntant les eaux chaudes du golfe du Mexique, avant d’atteindre la côte une deuxième fois, vendredi soir.

Des enfants font partie du bilan préliminaire de huit décès et trois personnes sont disparues après des coulées de boue et des inondations, a confirmé le gouverneur de l’État de Veracruz, Cuitláhuac García. Il a ajouté que 330 000 personnes ont été privées d’électricité pendant la tempête, mais que le courant se rétablissait graduellement.

Le centre national des ouragans aux États-Unis a indiqué que Grace, qui est devenue une tempête tropicale samedi, a atteint des vents maximaux de 75 kilomètres/heure. Son œil était situé environ à 55 kilomètres au nord-ouest de Mexico, au sud-est de Tuxpan, et se dirigeait vers l’ouest-sud-ouest à une vitesse de 20 kilomètres/heure.

La tempête a perdu en force alors qu’elle inondait une chaîne de montagnes et se dirigeait vers le cœur du pays, qui inclut la région de Mexico.

Des heures avant d’atteindre la côte vendredi, Grace a causé des vents forts, des hautes vagues et de la pluie dans les communautés de Tuxpan, Poza Rica, Xalapa et Veracruz, en plus de villes côtières dans les États de Tabasco et Tamaulipas, selon l’agence météorologiste de Mexico.

Des pêcheurs ont sorti leurs bateaux de l’eau et les ont placés dans des ports pour les protéger des conditions dangereuses sur la côte. Certains commerçants ont barricadé les fenêtres de leur magasin par prévention.

La tempête a frappé jeudi matin à proximité de la ville touristique de Tulum, connue pour ses ruines mayas. Des familles ont passé de longues heures à se protéger des arbres fendus et des débris projetés.