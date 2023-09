La tempête tropicale Ophelia touche terre aux États-Unis

ANNAPOLIS, Md. — Les habitants de certaines parties de la côte de Caroline du Nord et de Virginie ont été victimes d’inondations, samedi, après que la tempête tropicale Ophelia a touché terre près d’une île-barrière de Caroline du Nord, apportant de la pluie, des vents destructeurs et des vagues dangereuses.

La tempête a touché terre près de l’île d’Émeraude avec des vents proches de la force d’un ouragan de 113 km/h. Ceux-ci se sont affaiblis à mesure qu’Ophelia se déplaçait vers le nord, le centre de la tempête traversant la Virginie dans la soirée, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis. Ophelia devrait balayer le nord-est dimanche le long de la côte médio-atlantique jusqu’au New Jersey.

En soirée, le centre a déclaré qu’Ophelia avait ralenti pour devenir une dépression tropicale, qui est une forme faible de tempête tropicale, et que tous les avertissements d’ondes de tempête et de tempêtes tropicales avaient été interrompus.

Pourtant, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des communautés riveraines de Caroline du Nord, telles que New Bern, Belhaven et Washington, confrontées à d’importantes inondations.

Les vents diminuaient et le système devrait se diriger vers le nord-est d’ici dimanche. «Un affaiblissement supplémentaire est attendu et Ophelia deviendra probablement un cyclone post-tropical demain», a indiqué un communiqué du centre des ouragans, samedi soir.

Certaines parties de la Caroline du Nord et de la Virginie peuvent s’attendre à jusqu’à 13 centimètres de pluie jusqu’à dimanche.

Philippe Papin, spécialiste des ouragans au National Hurricane Center, a déclaré que le principal risque du système de tempête au cours des prochains jours sera la menace d’inondations dues à la pluie.

«Des vents de force tempête tropicale ont été observés, mais ils commencent à s’atténuer progressivement à mesure que le système se déplace vers l’intérieur des terres, a déclaré M. Papin dans une entrevue samedi matin. Cependant, il existe une menace importante de pluies d’inondation sur une grande partie de l’est de la Caroline du Nord jusqu’au sud de la Virginie au cours des prochaines 12 à 24 heures.»

Les pannes de courant se sont propagées à d’autres États au-delà de la Caroline du Nord, où des dizaines de milliers de foyers et d’entreprises restaient sans électricité dans plusieurs comtés de l’Est samedi après-midi, selon poweroutage.us, qui suit les rapports des services publics. Une carte de Duke Energy a montré des pannes de courant dispersées dans une grande partie de l’est de la Caroline du Nord, alors que les vents renversaient des branches d’arbres et accrochaient des lignes électriques.

« Une tempête lente avec plusieurs centimètres de pluie, couplée à une rafale qui atteint 30, 40 miles par heure, c’est suffisant pour abattre un arbre ou faire tomber des branches, a déclaré le porte-parole de Duke Energy, Jeff Brooks, à WTVD. -TV samedi. Et c’est ce que nous avons vu dans la plupart des régions où nous avons connu des pannes.»

Brian Haines, porte-parole de la Division de gestion des urgences de Caroline du Nord, a déclaré que des arbres abattus avaient également été signalés, mais aucune fermeture de route majeure.

Cinq personnes, dont trois enfants de 10 ans ou moins, ont eu besoin de l’aide de la Garde côtière sur l’eau lorsque les conditions se sont détériorées vendredi. Ils étaient à bord d’un catamaran de 12 mètres ancré à Lookout Bight à Cape Lookout, en Caroline du Nord, coincé dans des eaux agitées et des vents violents.

Les gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont chacun déclaré vendredi l’état d’urgence.

Il n’est pas rare qu’une ou deux tempêtes tropicales, voire des ouragans, se développent chaque année au large de la côte Est, a déclaré Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center.

« Nous sommes au plus fort de la saison des ouragans. En gros, des tempêtes peuvent se former n’importe où dans une grande partie du bassin atlantique », a déclaré Brennan dans une interview vendredi.

Les scientifiques affirment que les changements climatiques pourraient entraîner une extension plus fréquente de la portée des ouragans dans les régions des latitudes moyennes, rendant ainsi les tempêtes comme l’ouragan Lee de ce mois-ci plus fréquentes.

Une étude a simulé les trajectoires des cyclones tropicaux de l’époque préindustrielle, des temps modernes et d’un avenir avec des émissions plus élevées. Il a été constaté que les ouragans se rapprocheraient des côtes, notamment autour de Boston, de New York et de la Virginie, et seraient plus susceptibles de se former le long de la côte sud-est.