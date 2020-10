La tempête tropicale Zeta devrait se transformer en ouragan

MIAMI — La tempête tropicale Zeta s’est formée tôt, dimanche, au large de Cuba, devenant ainsi la 27e tempête de l’océan Atlantique à survenir le plus tôt dans une saison d’ouragan déjà historique.

Le système était centré à environ 470 kilomètres au sud-sud-est de la pointe ouest de Cuba, ont précisé les prévisionnistes du Centre national des ouragans des États-Unis dans un avis publié à 8 heures, heure de Montréal. La tempête était presque stationnaire.

La tempête tropicale avait des vents maximums soutenus de 65 km/h, selon les prévisionnistes. Zeta devrait s’intensifier en ouragan d’ici mardi.

Le système devait se réorganiser et se déplacer vers le nord-nord-ouest plus tard dimanche, contournant Cuba et la péninsule du Yucatán lundi, avant d’entrer dans le golfe du Mexique, mardi.

Tôt dimanche, le gouvernement mexicain a diffusé une veille d’ouragan pour la péninsule du Yucatán, de Tulum à Río Lagartos, en passant par Cozumel.

Un avertissement de tempête tropicale était en vigueur pour Pinar del Río, à Cuba.

Zeta a battu le record de la 27e tempête à survenir le plus tôt dans l’océan Atlantique. Selon l’ancien record, la 27e tempête s’était formée le 29 novembre 2005, a indiqué Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado.

La saison de cette année a tellement de tempêtes que le centre des ouragans s’est tourné vers l’alphabet grec après avoir manqué de noms officiels.

Zeta pourrait amener dix à vingt centimètres de pluie dans certaines parties des Caraïbes, du Mexique, du sud de la Floride et des Keys de la Floride jusqu’à mercredi. Les précipitations de pluie pourraient atteindre 30 centimètres par endroit.

De plus, l’ouragan Epsilon se déplaçait rapidement dans la partie nord de l’océan Atlantique. L’ouragan devrait devenir un cyclone post-tropical plus tard dimanche. Les grosses houles océaniques générées par l’ouragan pourraient causer des vagues et des conditions de courant d’arrachement potentiellement mortelles le long de la côte est des États-Unis et du Canada atlantique au cours des prochains jours.