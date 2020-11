La tendance à la hausse se poursuit au Nouveau-Brunswick, avec huit nouveaux cas

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick a signalé lundi huit nouveaux cas de COVID-19, à la suite d’une hausse du nombre d’infections au cours de la fin de semaine.

Les autorités de la santé ont indiqué que six de ces nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de Moncton, un cas touchant une personne âgée de moins de 19 ans et cinq autres concernant des personnes ayant entre 20 et 50 ans.

Les deux autres cas ont été signalés dans la région de Fredericton, et il s’agit de personnes dans la vingtaine.

Les autorités ont assuré que ces huit personnes étaient présentement en isolement.

Le Nouveau-Brunswick a affirmé qu’il y avait 28 cas actifs dans la province et une personne hospitalisée.

Au cours de la fin de semaine, les autorités ont signalé neuf nouvelles infections dans les secteurs de Moncton, Saint-Jean et Fredericton.

— — —

