La Torontoise Mattea Roach poursuit sa route à «Jeopardy!», en quête d’un 18e gain

La championne canadienne de «Jeopardy!», Mattea Roach, continue de prouver qu’elle peut résoudre des dizaines d’énigmes avec facilité.

Mais en plus de démontrer son intelligence lorsqu’elle répond aux questions, la jeune femme de Toronto doit chaque soir se préparer à un nouveau défi: trouver des anecdotes intéressantes à raconter au public.

Une difficulté qui s’ajoute au jeu-questionnaire américain quand on y participe pour plusieurs épisodes comme le fait Mattea Roach. Elle a maintenant signé 17 victoires, soit la plus longue séquence pour tout participant canadien et la huitième plus longue de l’histoire du jeu télévisé.

Le champion de «Jeopardy!» devenu animateur Ken Jennings détient le record, avec 74 victoires consécutives en 2004.

«C’est vrai que ça devient difficile», a avoué Mme Roach lors d’une entrevue téléphonique le jour de son 13e épisode.

«Je n’ai pas regardé le parcours de Ken au complet quand j’étais enfant, car j’avais cinq ou six ans à l’époque, mais je suis sûr qu’il devait vraiment se creuser les méninges vers la fin.»

Au terme de l’épisode de mercredi soir, Mattea Roach avait récolté un total de 396 182 $ US, ce qui la place dans le top-10 des joueurs ayant amassé les plus importantes sommes en saison régulière.

Elle a également assuré sa place au Tournoi des champions de l’émission, qui sera diffusé l’automne prochain.

Le segment humoristique de l’émission est souvent présenté après la première pause publicitaire, lorsque les animateurs offrent à chaque candidat quelques minutes pour se présenter au public.

Lors des épisodes précédents, Mme Roach a raconté son premier baiser, l’accident de voiture de sa mère dans un stationnement et la fois où elle s’est fait cracher dessus lors d’un spectacle d’humour.

Mais tant qu’elle continuera à gagner, elle aura besoin d’autres histoires.

La jeune participante de 23 ans vit à Toronto, mais elle a souligné à l’émission qu’elle a passé son enfance et une partie de son adolescence à Halifax, et qu’elle a également vécu à Calgary et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Elle a mentionné que ses parents l’ont aidée à trouver des anecdotes, mais qu’elle avait une stratégie concernant l’utilisation de ses histoires personnelles.

À son arrivée, elle a donné aux producteurs «du contenu délibérément ennuyeux et générique».

«Je ne voulais pas participer à l’émission pour la première fois, faire un quiz et tout de suite raconter une anecdote qui aurait pu donner l’impression que je me vantais», a-t-elle expliqué.

«Mais après mes quatre premières émissions, il y a eu une pause dans l’enregistrement et je me souviens d’avoir envoyé un message texte au producteur qui s’occupe des anecdotes des candidats. Je lui ai dit: « Il faut que je vous donne de meilleures choses. Parce que les trucs que je vous ai envoyés la première fois sont vraiment ennuyeux. Et je vous promets que je suis plus intéressante que ça. »»

Mattea Roach tentera de prolonger à 18 sa séquence de victoires, jeudi soir.