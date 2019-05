La tour Eiffel a été évacuée lundi à cause d’un homme qui l’a escaladée

PARIS — La tour Eiffel a été évacuée lundi après-midi après qu’un homme ait été aperçu en train d’escalader la structure métallique de la célèbre attraction touristique de Paris.

Le grimpeur a localisé juste en-dessous du troisième niveau de la tour. Un sauveteur vêtu de rouge était tout près de lui.

On ignore le nombre de touristes concernés par l’évacuation. On ne sait pas non plus comment il a pu déjouer le système de sécurité.

La tour Eiffel est la structure la plus élevée de la capitale française; elle est haute de 324 mètres.