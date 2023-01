La TTC ajoute plus d’employés à la rotation du métro après la hausse des violences

TORONTO — La Commission de transport de Toronto (TCC) déploiera immédiatement environ 80 employés supplémentaires pour se déplacer dans le système chaque jour à la suite des récentes violences.

Le personnel de gestion supplémentaire sera «très visible» dans tout le système et le déploiement comprend une rotation du personnel dans le réseau de métro pendant les heures de pointe, a annoncé l’agence de transport en commun vendredi soir.

Les gestionnaires effectueront également des nettoyages du système et des inspections de santé et de sécurité, a déclaré la TTC dans un communiqué.

Le fournisseur de transport en commun a déclaré que cette décision était le résultat de discussions en cours entre l’agence, ses représentants syndicaux, la police de Toronto et le maire John Tory.

Plusieurs actions plus immédiates sont à l’étude pour lutter contre la criminalité sur la TTC en plus des solutions à long terme, telles que la collaboration avec des experts en logement, en santé mentale et en toxicomanie, selon le communiqué.

«Je tiens à remercier tous les travailleurs des transports en commun qui ont assuré le fonctionnement du système de transport en commun tout au long de cette semaine et qui seront au travail ce week-end, a déclaré M. Tory. Je sais que cela n’a pas été une période facile pour aucun d’entre eux ni pour leurs familles.»

M. Tory a également remercié la TCC d’avoir déployé des policiers supplémentaires pour patrouiller dans le réseau à partir de vendredi. Cette mesure a été annoncée plus tôt dans la semaine après une récente série d’agressions présumées à l’arme blanche, d’essaimages et d’autres incidents violents dans les transports en commun.

La nouvelle des déploiements supplémentaires de personnel de la TTC est intervenue quelques heures avant que la police de Toronto ne déclare avoir reçu des rapports sur deux nouveaux incidents distincts sur la TTC vendredi soir impliquant un groupe de jeunes.

La police a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles un homme aurait été agressé par un groupe de jeunes dans un bus de la TTC dans l’est de la ville et qu’ils auraient ensuite fui les lieux. Les ambulanciers ont transporté la victime à l’hôpital avec des blessures mineures, a indiqué la police.

Quelques minutes plus tôt, des agents avaient reçu des informations selon lesquelles un groupe de jeunes aurait agressé et volé un homme dans une station de métro du centre-ville à environ un kilomètre de là.

La gendarme-détective Michelle Flannery a déclaré que la police traitait actuellement les attaques comme des incidents distincts et demandait aux témoins de se manifester pour aider l’enquête en cours.

Plus tôt dans la semaine, quatre garçons de 13 ans ont été inculpés après que deux travailleurs des transports en commun auraient été attaqués dans un bus de la ville.

La police a annoncé jeudi que plus de 80 agents effectueraient des heures supplémentaires rémunérées sur les sites de la TTC à travers la ville pour réduire la criminalité et améliorer la sécurité publique.

Le renforcement de la police a été bien accueilli par des usagers des transports en commun vendredi qui ont déclaré que la présence des agents les avait fait se sentir plus en sécurité, tandis que d’autres ont dit que davantage de policiers dans le système ne régleraient pas la détérioration des conditions sociales qui pourraient être à l’origine de la situation.

Des experts, des travailleurs communautaires et des militants ont qualifié la mesure de «pansement de jambe de bois» et ont averti qu’un plus grand nombre de policiers pourraient avoir un impact sur les usagers noirs, autochtones et racisés de la TTC, et pourrait pénaliser les personnes sans abri ou en détresse mentale utilisant les transports en commun pour se protéger, s’abriter ou se réchauffer du froid.

Plus tôt ce mois-ci, le maire Tory a annoncé une proposition d’augmentation de 48,3 millions $ du budget de la police de Toronto, qui servirait en partie à l’ajout d’environ 200 agents, ainsi qu’à des programmes visant à lutter contre la violence chez les jeunes.

«En tant qu’agence de transport en commun, nous nous trouvons confrontés à des défis sociétaux complexes qui ne font pas partie de nos activités de base, a déclaré dans un communiqué vendredi le PDG de la TTC, Rick Leary. Ils ont besoin de solutions créatives, complètes et sortant des sentiers battus».

———

