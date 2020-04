La tuerie en Nouvelle-Écosse a fait au moins 19 morts, mais peut-être plus

HALIFAX — Les enquêteurs en Nouvelle-Écosse affirment que l’utilisation par le tireur d’un faux véhicule de police et d’un uniforme de la GRC pratiquement identique au véritable vêtement de travail l’a aidé à fuir sans être détecté, laissant derrière lui 16 scènes de crime dans un massacre qui a fait au moins 19 morts.

La GRC a précisé lundi que la tuerie de la fin de semaine en Nouvelle-Écosse avait fait au moins 19 morts, dont le tueur, mais que ce bilan devrait s’alourdir à mesure que l’enquête progressera.

L’inspecteur-chef Chris Leather, de la Gendarmerie royale du Canada, affirme que les enquêteurs continuent de fouiller 16 scènes de crime dans le centre et le nord de la province. Or, cinq de ces scènes de crime impliquent des bâtiments incendiés et les enquêteurs s’attendent à ce que davantage de corps y soient retrouvés.

Selon M. Leather, certaines des victimes étaient connues du tueur alors que d’autres n’étaient pas du tout liées.

On sait maintenant que le tueur a notamment assassiné une policière de la GRC, une enseignante, deux infirmières, deux de ses voisins et deux agents correctionnels.

Les enquêteurs tenteront de faire la lumière sur l’une des pires tueries à survenir au Canada. Le tireur a été tué, dimanche, après que la police l’eut intercepté à une station d’essence à Enfield.

«Nous n’aurons jamais l’occasion d’interroger le sujet», a déclaré M. Leather, «mais nous pouvons dire que sa capacité à se déplacer dans la province sans être détecté a sûrement été grandement favorisée du fait qu’il avait un… véhicule qui semblait identique en tous points à une voiture de police identifiée, et qu’en plus, il portait un uniforme de police soit de très bonne fabrication, soit un véritable uniforme de police».