La vaccination contre la COVID-19 sera bientôt rodée et offerte en pharmacie

MONTRÉAL — Les Québécois pourront bientôt se faire vacciner contre la COVID-19 dans les pharmacies, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Québec prévoit mettre à l’essai la vaccination dès le 15 mars, dans 350 pharmacies sur l’île de Montréal.

Par la suite, plus de 1400 pharmacies, partout au Québec, pourront l’offrir. Les pharmaciens pourraient ainsi administrer 2 millions de doses, a calculé le ministre.

Le gouvernement de François Legault a ainsi conclu une entente avec l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, a-t-il précisé lors de la conférence de presse des autorités, visant à faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec. Les pharmaciens «vaccinateurs» seront eux-mêmes inoculés avant de faire de même auprès de la population.

Les pharmacies qui offriront le service initial dans la métropole devraient être dévoilées très bientôt, dans les prochains jours, a indiqué le ministre Dubé. L’entente était en préparation depuis un moment, mais le ministre dit avoir insisté pour que les rendez-vous en pharmacie soient possibles dès le 15 mars, pour les mêmes groupes d’âge qui seront alors visés par la vaccination de masse.

C’est le vaccin de Moderna qui sera utilisé, car il est plus facile à transporter et à conserver.

Le système de vaccination est déjà en place dans les pharmacies et il a récemment été utilisé pour administrer le vaccin contre la grippe.

La vaccination en pharmacie ne vise pas à remplacer, mais plutôt à s’ajouter aux lieux de vaccination de masse comme le Stade olympique à Montréal et le Centre de foires d’ExpoCité à Québec, a indiqué le ministre.

Cette façon de procéder permettra à la province d’être prête pour une vaccination encore plus substantielle, quand il y aura assez de doses pour accélérer la cadence, estime le gouvernement.

La semaine dernière, la vaccination de masse des aînés a débuté au Québec et lundi a marqué le coup d’envoi à Montréal.

La campagne de vaccination de la métropole a connu quelques «petits pépins», a dit le ministre Dubé.

Au Stade olympique, des aînés ont dû attendre jusqu’à deux heures pour être inoculés, quelques centaines d’entre eux devant patienter ensemble, souvent debout dans un hall d’entrée.

«C’est normal d’avoir des ajustements», a dit le ministre, soulignant qu’il s’agissait d’une première journée.

Il a ainsi rappelé aux gens de ne pas arriver trop à l’avance à leur rendez-vous, justement pour éviter la formation de longues files.

La vaccination est désormais possible pour les aînés de plus de 85 ans vivant à domicile et, dans certaines régions comme Montréal et Laval, ceux de plus de 70 ans peuvent déjà prendre un rendez-vous.

Québec estime sa capacité de vaccination à 250 000 personnes par semaine.

Lundi, lors de la première journée de vaccination de masse dans la métropole, 16 458 personnes ont été inoculées dans la province, pour un total de 455 000 depuis le début de la campagne de vaccination.