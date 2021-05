La vaccination est la clé pour un retour à une certaine normalité

MONTRÉAL — Des experts en santé publique et le chef du plus grand groupe d’employeurs du Québec affirment que le plan de réouverture de la province devrait être basé sur les taux de vaccination.

Karl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, a déclaré que ses membres veulent un plan prévisible qui leur permettra de se préparer. Il a indiqué, dans une entrevue à La Presse Canadienne, qu’il préférait un plan basé sur des objectifs spécifiques – plutôt que sur des dates spécifiques – car la situation pourrait changer.

«Nous espérons tous un retour à une certaine normalité», a-t-il déclaré à propos de l’été. «Et ce retour à une certaine normalité passe définitivement par la vaccination.»

Le premier ministre François Legault a laissé entendre au cours des deux dernières semaines que son gouvernement se prépare à présenter un plan aux Québécois et il s’est dit impressionné par ce que la Saskatchewan a présenté à ses résidents au début de mai.

La «feuille de route pour la réouverture» de la Saskatchewan est liée au niveau d’immunisation de la population: à mesure que le taux augmente, plus d’activités sont autorisées.

Le Dr Cory Neudorf, professeur de santé communautaire et d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan, a déclaré que le plan de sa province avait plus d’avantages que d’inconvénients.

«La principale chose qui, à mon avis, est attrayante pour les gens, c’est tout d’abord des mesures claires qui indiquent qu’une fois qu’un niveau est atteint, nous allons commencer à voir un assouplissement des restrictions», a-t-il déclaré dans une entrevue vendredi. «Les gens ont entendu beaucoup de messages alambiqués, les restrictions ont été levées puis doivent être remises en place, et ils semblent vraiment ne pas savoir si, ou quand, une fin est en vue.»

Lier la réouverture aux taux de vaccination est également une bonne idée, a-t-il déclaré, car cela encouragera les personnes de tous âges à se faire vacciner.

«Articuler une stratégie de réouverture fondée sur une forte utilisation du vaccin, dans l’ensemble de la population, provoque une raison supplémentaire de se faire vacciner. Si vous voulez que nous sortions de cette pandémie, vous devez vous présenter et remonter la manche de votre chemise.»

Faire vacciner un grand pourcentage de la population est essentiel pour obtenir l’immunité de groupe et arrêter la propagation de la COVID-19, a-t-il ajouté.

Il a précisé qu’inciter les gens à se faire vacciner est important, car à mesure que les personnes plus vulnérables sont protégées – et que le nombre de décès et le nombre d’hospitalisations diminuent – certains peuvent être moins motivés à se faire vacciner.

«La crainte est que vous obteniez une certaine proportion de couverture, que les cas descendent, mais que les gens ne sont pas assez motivés pour sortir et se faire vacciner alors vous vous retrouvez avec ce long, long chemin vers la guérison, où vous continuerez d’avoir des cas et des éclosions».

Mais Cory Neudorf a déclaré qu’il craignait que les seuils de réouverture du plan de la Saskatchewan soient trop bas pour arrêter la propagation de variants plus transmissibles du nouveau coronavirus. Il est d’avis que 85% de la population devait être entièrement vaccinée pour arrêter la propagation de la COVID-19.

Le plan de réouverture introduit au Royaume-Uni – sur lequel s’inspire celui de la Saskatchewan, n’est pas aussi rapide que celui proposé par la province, a déclaré Cory Neudorf.

Roxane Borgès Da Silva, professeure en santé publique à l’Université de Montréal, a déclaré que les niveaux de vaccination permettront probablement au gouvernement d’autoriser davantage d’activités de plein air impliquant des groupes plus importants d’ici début juin.

«Nous sommes très proches – dans environ deux ou trois semaines, 70 pour cent des gens auront au moins une dose», a-t-elle déclaré. Mais Roxane Borgès Da Silva croit que le Québec devrait utiliser davantage les tests de dépistage rapides dans le plan de réouverture – en particulier pour surveiller les nouveaux cas pendant le délai entre la première et la deuxième dose.

Entre-temps, un plan d’urgence a été mis en place dans une prison de Québec où 20 employés représentent des cas actifs de COVID-19. Vendredi, trois détenus du centre de détention avaient également été testés positifs à la maladie.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec a déclaré qu’une opération massive de dépistage avait été menée à la prison cette semaine et que 287 des 484 détenus avaient reçu au moins une dose de vaccin. Dans le cadre du plan d’urgence, les activités non essentielles sont suspendues et seuls les transferts essentiels de détenus ont lieu.

Le Québec a signalé 838 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et huit autres décès attribués au nouveau coronavirus, dont deux dans les 24 heures précédentes. Les responsables de la santé ont déclaré que les hospitalisations avaient augmenté de 10 pour passer à 530 et que 123 personnes étaient en soins intensifs, soit une augmentation de deux.

Le Québec a ouvert la vaccination à tous les résidents de 18 ans et plus jeudi. Le gouvernement a déclaré que près de 56% des adultes québécois ont reçu au moins une dose de vaccin.

