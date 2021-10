La vaccination obligatoire perturbera les transports en commun à Toronto

TORONTO — L’agence chargée des transports en commun de la ville de Toronto réduit temporairement le service sur certaines lignes, car elle prévoit une pénurie de personnel en raison de sa politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19.

La Commission de transport de Toronto (TTC) a indiqué que les employés qui ne sont pas vaccinés ou qui n’auront pas déclaré leur statut vaccinal avant le 20 novembre seront mis en congé sans solde.

L’agence ajoute qu’elle se concentre sur le maintien du service régulier sur ses itinéraires les plus fréquentés et affirme que d’autres itinéraires verront «des niveaux variables» de changements de service temporaires.

L’Opérateur de système de transport public affirme que ses plans prennent en considération les employés qui ne pourront pas travailler parce qu’ils ne sont pas vaccinés ou n’ont pas divulgué leur statut vaccinal.

Le président-directeur général de la TTC, Rick Leary, a affirmé que l’agence s’employait rapidement à embaucher des opérateurs et à combler les postes vacants, et qu’elle ramènerait le service à des niveaux réguliers dès que possible.

L’agence de transport en commun indique qu’elle pourra augmenter le service plus rapidement si d’autres employés se manifestent et signalent leur statut vaccinal dans les jours et les semaines à venir.

À ce jour, 88 % des 15 090 employés actifs de l’agence ont partagé leur statut vaccinal lié à la COVID-19.

