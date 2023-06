La vague de chaleur fait craindre des incendies de forêt dans le sud-ouest du pays

Des températures accablantes ont engendré davantage d’avis de chaleur dans une grande partie du sud des États-Unis dimanche, déclenché de violents orages qui ont coupé l’électricité à des centaines de milliers de personnes de l’Oklahoma, au Mississippi, ainsi que provoqué des rafales qui ont amené des menaces d’incendie de forêt en Arizona et au Nouveau-Mexique.

Une tornade présumée a frappé près de Scranton, en Arkansas, tôt dimanche, détruisant des poulaillers et renversant des arbres sur des maisons, a annoncé le National Weather Service. Aucune blessure grave n’a été signalée dans l’immédiat.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré l’état d’urgence pour le nord et le centre de la Louisiane, après que des vents violents et des intempéries ont provoqué des pannes de courant généralisées, samedi. Dimanche, plus de 740 000 personnes étaient sans électricité en Oklahoma, au Texas, en Louisiane, en Arkansas et au Mississippi, selon PowerOutage.us.

Le National Weather Service a averti que des températures potentiellement record se poursuivront, sur le sud du Texas et la côte ouest et centrale du golfe, et que des tempêtes produisant des vents destructeurs, de la grêle et éventuellement des tornades pourraient frapper la vallée inférieure du Mississippi.

En Floride, le service météorologique a émis un autre avis de chaleur dimanche, cette fois principalement pour les Florida Keys, l’archipel se trouvant au sud de l’état. Les prévisions indiquent que les lectures de l’indice de chaleur, la combinaison de températures élevées et d’une humidité oppressante, pourraient atteindre entre 108 degrés Fahrenheit (42 degrés Celsius) et 112 degrés Fahrenheit (45 degrés Celsius) dans des endroits tels que Key Largo, Marathon et Key West.

«Ces conditions entraîneront un risque accru de malaises dus à la chaleur pour les personnes à l’extérieur ou dans des espaces non climatisés», a déclaré le service météorologique dans un bulletin.

Dans le sud-ouest, où les équipes de pompiers luttent contre plusieurs incendies de forêt en Arizona et au Nouveau-Mexique, les prévisions annoncent que des températures à trois chiffres et des rafales conduiraient à des incendies critiques au cours des deux prochains jours. Dimanche devrait être le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent en Arizona, avec des maximums allant jusqu’à 110 degrés Fahrenheit (43,5 degrés Celsius) à Phoenix.

Les vents devaient souffler de 48 à 64 kilomètres par heure dimanche à l’est de Flagstaff, en Arizona, le long du corridor de l’autoroute Interstate 40, et jusqu’à 80 kilomètres par heure lundi, créant un temps propice aux incendies potentiellement critiques dans une grande partie du nord-est du Nouveau-Mexique.

Un grand feu de broussailles, qui s’est déclenché vendredi après-midi au sud de Tucson, en Arizona, a fermé une route nationale samedi. L’Arizona 83 a rouvert dimanche et aucune maison n’était en danger immédiat, ont indiqué les autorités.

Une grande partie du Nevada était soumise à un avis de vents violents avec des rafales allant jusqu’à 55 kilomètres par heure avec des particules de poussière qui pourraient nuire à la visibilité sur les autoroutes, a indiqué le service météorologique.