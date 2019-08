La valeur de la devise de la Chine, le yuan, est à son plus bas depuis 2008

PÉKIN, Chine — La Chine a laissé sa devise fléchir à son niveau le plus bas en onze ans.

Cette mesure est appliquée après que la Chine ait annoncé vendredi qu’elle allait relever ses droits de douane sur des produits américains représentant 75 milliards $ US d’importations en provenance des États-Unis.

Lundi, la valeur de la devise chinoise s’est établie à 7,1449 pour un dollar, en recul modeste de 0,69 pour cent par rapport à la clôture de vendredi. Néanmoins, c’était son niveau le plus bas depuis janvier 2008.

Vendredi, en réplique à la décision de Pékin, le président Donald Trump a annoncé l’imposition de nouveaux droits de douane sur des produits chinois et a affirmé qu’il avait ordonné à des sociétés américaines de cesser de faire des affaires avec la Chine.

La Chine et les États-Unis sont engagés depuis plus d’un an dans un bras de fer commercial qui s’est traduit par l’imposition réciproque de droits de douane sur des centaines de milliards de dollars de produits qu’ils s’échangent.